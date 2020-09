Celaá eximirá del máster para ejercer la docencia a los profesores de Secundaria para paliar la falta de maestros La ministra de Educación ha presidido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la segunda reunión interministerial para abordar la vuelta al cole. Celaa ha dicho que hay 2.852 aulas en cuarentena en toda España.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han presidido este jueves la reunión interministerial conjunta de Educación y Sanidad para analizar el inicio del curso escolar 2020-2021 junto a los consejeros de las comunidades autónomas.

Celaá ha anunciado que, con el fin de paliar la falta de docentes, se eximirá a los profesores de hacer el máster de Secundaria para completar su formación.

Se trata de una de las medidas aprobadas durante la reunión interministerial: «Muchas comunidades han manifestado sus dificultades para encontrar profesorado para cubrir las contrataciones previstas -ha dicho Celáa- máxime cuando la situación sanitaria ha obligado a retrasar hasta 2021 las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de funcionarios docentes; se les ha acabado la lista de sustituciones. El refuerzo de las plantillas deberá cubrirse con personal interino. El Ministerio va a flexibilizar de manera excepcional y limitada, hasta que concluya el curso de la pandemia, los requisitos para el ejercicio de la docencia, en concreto se eximirá del máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia».

Ahora, los docentes se forman haciendo Magisterio (si quieren ejercer en Infantil y Primaria), o un grado más máster (para trabajar en Secundaria, Bachillerato y FP).

El sindicato CSIF reaccionó rápidamente al anuncio y señaló que la eliminación del máster «provocará un deterioro en la calidad de la enseñanza tras la pandemia», aseguraron en un comuicado. Añaden que se trata de un «parche coyuntural que no contribuye al objetivo de reforzar la calidad de nuestro modelo educativo y rechazamos que ahora se pretenda dar entrada a personal no preparado para la docencia por una falta de previsión de las comunidades autónomas a la hora de calcular las necesidades de personal».

La presidenta de la Conferencia de Decanos de Educación, Carmen Fernández Morante calificó de «aberrante» la medida. «Sabíamos que ocurría en Baleares y Cataluña de forma extraoficial y como medida minoritaria y es, a todas luces, ilegal. Si la ministra lo ha formalizado es una auténtica aberración porque va en contra del trabajo de mejora de la profesión docente, de mayor cualificación didáctica y pedagógica. Y, lo peor, es que no es cierto que no haya titulados; otra cosa es que las comunidades no los hayan contratado».

En el curso 18-19 (últimos datos diponibles) se matricularon 44.210 y egresaron 30.834 nuevos profesores de Secundaria, «y el año pasado no salieron más de 14.000 plazas para todo el sistema educativo. Por lo tanto, el número de egresados en relación con la oferta pública de empleo es 4 veces superior, tanto en Magisterio (Infantil y Primaria) como en Secundaria», señala Morante.

Tres comunidades con grupos minoritarios que se resisten a asistir a clase

Con respecto al absentismo por la negativa de algunos padres a llevar a sus hijos a clase, la ministra ha señalado que «las comunidades han dicho que ha resultado de poca relevancia, aunque tres auonomías observan que algunos grupos minoritarios culturales persisten en la no asistencia a clase. Encargamos un informe a la Abogacía del Estado, que ya pusimos a disposición de las comunidades y que señala que la pandemia, per se, no exonera de la obligación de atender las clases en la enseñanza obligatoria».

2.852 aulas en cuarentena en España

Por otro lado, la ministra ha señalado que el objetivo común de abrir la escuela se ha cumplido y detalló que «todos los centros han abierto y en el 95,5 por ciento de ellos no se ha producido ninguna incidencia relacionada con la Covid-19». «No hay riesgo cero ni dentro ni fuera de la escuela y en los centros hemos detectado casos positivos, generalmente de un alumno; también algún docente, y por lo tanto las autoridades hemos procedido a aplicar el protocolo y por ello se ha puesto en cuarentena a algunos grupos. En concreto, hay 2.852 grupos en esta situación, y teniendo que hay en total 380.000 grupos o unidades, esto representa el 0,73 por ciento del total de aulas que están en cuarentena». Añadió Celáa, para defender la presencialidad, que «la escuela es esencial para el proceso madurativo, no se puede aislar a los alumnos».

Estas son el resto de medidas aprobadas en la reunión:

-Adaptar las pruebas de acceso a la Universidad. «Vamos a aprobar una orden ministerial para que las pruebas sigan un modelo simular a la del curso pasado y se adapten a estas circunstancias extraordinarias».

-Adaptar el currículo y las programaciones didácticas. «El 11 de junio acordamos adaptar las programaciones didácticas de las diversas áreas y materias para recuperar los aprendizajes imprescindibles que no pudieron alcanzarse el curso pasado. Muchas comunidades y centros han manifestado su dificultad para hacerlo debido a la rigidez de nuestro modelo de currículo, por eso vamos a estudiar la posibilidad de llevar a cabo cambios normativos que permitan adaptar las programaciones didácticas y hacerlo todo mucho más ágil».

-Adaptación de las prácticas en enseñanzas de FP. «Se reducirán la duración de los módulos de formación en centros de trabajo al mínimo de horas contempladas en la ley. En el caso de la FP de Grado Superior, la formación en centros de trabajo se podrá integrar en el módulo de proyecto; también para la FP Básica y para la FP de Grado Medio crearemos un módulo de proyecto para integrarlo en la formación en centro de trabajo». Además, Educación ha facilitado a las comunidades un documento con recomendaciones higiénico-sanitarias elaboradas con Sanidad para las práticas en enseñanzas de FP con personas ajenas a los centros educativos, especialmente en ciclos como Hostelería, Turismo, Imagen personal o Sanidad.

-Garantizar la formación del alumnado a tiempo completo. «La evolución de la pandemia ha impedido que la presencialidad sea absoluta. A partir de 3º de la ESO y educación post-secundaria se están combinando diferentes modalidades de semipresencialidad, aunque no en todas las comunidades y de diferente manera. Los centros deben usar materiales didácticos disponibles tanto digitales como otros a distancia y potenciar el uso de metodologías didácticas innovadoras». Esta obligación se extiende a los alumnos que están en cuarentena.

-Apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje emocionales. «Es fundamental que los centros identifiquen y atiendan con esmero a aquellas personas que muestran una mayor vulnerabilidad, bien por cuestiones de conocimiento que han podido perder, bien por cuestiones emocionales o cuestiones personales».

-Recogida sistemática de información. «Es importante que unifiquemos a información que recogemos. Es importante que se conozcan las buenas prácticas que unos y otros centros estén llevando a cabo. Para ello, hemos presentado un formulario a las comunidades autónomas para recopilar dicha información».

-Cooperación y colaboración en términos de lealtad institucional. «Es importante que las familias y la sociedad perciba que hay certidumbre en la educación, que se está trabajando conjuntamente. El derecho a la educación es un derecho fundamental que vamos a preservar en todo caso».

Tramitación de la «ley Celaá»

Respecto a las críticas sobre la tramitación de la «Ley Celaá» en plena pandemia, Celaá ha dicho que «si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de llevar a cabo transformaciones urgentes en el sistema; la educación no puede esperar más, la docencia no puede esperar más, el abandono escolar no puede esperar más», justificó.

«Los centros no son un lugar de contagio»

Por su parte, Illa ha señalado que desde el punto de vista sanitario «las cosas han funcionado como estaba previsto que funcionaran; es decir, correctamente. Se ha constatado que los centros no son un lugar de contagio, aunque sí que se producen casos producto del lugar donde se encuentra el centro educativo». Aún así, dijo que «conviene no bajar la guardia, estamos viendo unos crecimientos sostenidos de la pandemia en nuestro país y por lo tanto hay que mantener las medidas en el ámbito educativo».

Se trata de la segunda reunión interministerial que han tenido ambas carteras con relación al inicio del curso. La primera tuvo lugar el pasado 27 de agosto y en ella se acordó, junto a las comunidades, la apertura de todos los colegios, la presencialidad hasta, al menos, 2º de la ESO, el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, la recomendación del establecimiento de los grupos burbuja más allá de Infantil y Primaria o la figura del responsable Covid, entre otras medidas.