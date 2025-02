Celaá dice que no hubo recursos sobre el castellano este año cuando se presentaron al menos diez

La ministra de Educación, Isabel Celaá , ha asegurado que en este año, «según la información facilitada por las Altas Inspecciones de las comunidades con lengua cooficial, no han recibido ninguna comunicación o recurso sobre la enseñanza en castellano . Los últimos escritos, del ... pasado mes de diciembre, fueron respondidos a los interesados, y en ninguno de esos casos resultó necesario iniciar ninguna actuación adicional».

Celaa ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, a la que acudió a petición propia para dar cuenta de la política de su departamento en materia de FP.

Ana Losada , presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha asegurado a ABC que las declaraciones de Celaá «son falsas». «Hemos presentado este año al menos diez recursos, de ellos, cuatro ya están en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pendiente de vista», asegura. «Que la Alta Inspección no los tenga no quiere decir que no existan».

Los recursos los ponen las familias con ayuda de la AEB para pedir el bilingüismo en Cataluña . Losada recuerda que el Gobierno no ha pedido «la ejecución inmediata» de la histórica sentencia del pasado mes de diciembre del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. Ello ha obligado a los padres a acudir a la Justicia para pedir bilingüismo en los centros de sus hijos «porque nadie hace cumplir la ley».

Eso sí, Losada aclara que los recursos los han presentado a la Generalitat, no a la Alta Inspección . «No informamos nunca de ellos a la Alta Inspección, pero eso no significa que no haya recursos», critica Losada que, además, se pregunta por qué la Alta Inspección no consulta sobre ellos a la Generalitat: « Deberían hacerlo porque está en sus competencias defender los derechos lingüísticos », recuerda la presidenta de la AEB citando lo que marca la ley.

Esta dice que la Alta Inspección debe «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos , de acuerdo con las disposiciones aplicables».

«Si la Alta Inspección tiene que velar por los derechos de los alumnos, ¿soy yo entonces la responsable de comunicar lo que ocurre en as aulas catalanas a la Alta Inspección o es la responsabilidad de esta?», sentencia.