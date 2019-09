Cavadas defiende las donaciones de Amancio Ortega: «Podría quemar su dinero y lo dona a la Sanidad» El cirujano ha alabado que el dueño de Zara dedique parte de sus recursos a mejorar la Sanidad pública

ABC @abc_sociedad Actualizado: 23/09/2019 12:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cirujano Pedro Cavadas, artífice del primer trasplante de cara realizado en España, considera «incomprensibles» las críticas a las donaciones que el empresario Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha hecho a la Sanidad pública española. «Hay cosas que son honestas y son beneficiosas las haga quien las haga, te caiga bien o te caiga mal», ha señalado el médico.

En la pasada campaña electoral, Podemos criticó estas donaciones. «La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años», tuiteaba la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra. Una opinión que refrendaba el líder de la formación morada en otro tuit: «Señor Amancio Ortega, tiene razón Isa Serra, una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios para dotar su sistema sanitario, les hace pagar los impuestos que les corresponden y respetar los derechos de sus trabajadores».

Cavadas, por su parte, ha alabado, en una entrevista concedida a La Sexta, que el dueño de Zara dedique sus recursos a mejorar la sanidad de todos, cuando podría hacer lo que quisiera con su dinero. «Una persona que tiene su dinero privado y podría tirarlo, podría quemarlo, podría dedicarlo a cualquier cosa y lo dona a la Sanidad, al bienestar de otros semejantes», ha continuado.

Cavadas no entiende las críticas al empresario: «Se llame como se llame, quien haga eso es digno y elogiable. Quien critique eso espero que no tenga nunca un familiar con una patología cuyo tratamiento requiera de esa tecnología porque si lo tuviera estoy seguro que no diría una tontería de ese calibre».