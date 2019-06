Cataluña y las Islas Baleares se incorporan por primera vez a las comunidades donde la exclusión social es más elevada Tras la crisis, el tradicional eje sur de la pobreza se ha extendido hacia las comunidades del Mediterráneo, según un informe de Cáritas

La crisis económica ha tenido muchas consecuencias negativas en la sociedad española, como la precarización del empleo o un elevado porcentaje de la población que todavía se encuentra en situación de exclusión severa o moderada (18,4%). Sin embargo, uno de los fenómenos sociales más novedosos que nos ha dejado la recesión es la nueva configuración territorial de la exclusión. El tradicional eje norte-sur de la pobreza se ha extendido por primera vez hacia el Mediterráneo, incorporando a Cataluña e Islas Baleares entre las comunidades donde la exclusión social es más elevada.

Esta es una de las conclusiones más sorprendentes del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado este miércoles por Cáritas Española. Se trata del primer trabajo de investigación que analiza la realidad social de nuestro país tras la salida de la crisis económica. El estudio es el resultado de una macro encuesta realizada a más de 11.600 hogares en todas las comunidades autónomas y analizada por más de 130 investigadores de 43 universidades y organizaciones españolas.

Según este informe,la población en situación de pobreza en Cataluña es del 19,3%, mientras que en Baleares sube hasta el 21,5%. Ambas comunidades se suman así a las regiones donde la población en riesgo de exclusión supera la media española, como Canarias (29%), Extremadura (23,2%), Andalucía (18,6%), Murcia, (18,5%) y Valencia (20,3%). Solo Castilla-La Mancha -una comunidad autónoma tradicionalmente alineada en el eje sur- se ubica ahora más cerca de una situación intermedia.

La diferencia de oportunidades de los territorios, los distintos modelos de integración y las distintas capacidades de desarrollo económico y social están detrás de esta nueva configuración territorial de la exclusión que la Fundación Foessa ya advirtió en 2013, pero que ha conseguido confirmar con este nuevo estudio.

Brecha entre ricos y pobres

La recuperación económica además no ha conseguido acortar la brecha entre ricos y pobres. Once años después del comienzo de la crisis y cinco años después del fin de la recesión, la pobreza extrema afecta al 8,8% de la población, mientras que otro 9,6 por ciento sufre exclusión moderada. En suma se trata de más de 8,5 millones de personas (18,4% de la población) que sufren la falta de empleo o de vivienda, que no tienen capacidad de consumo, padecen aislamiento social o no pueden hacer frente al tratamiento o la medicación en caso de una enfermedad. En el 86% de los casos, las personas excluidas son ciudadanos españoles.

«Esta situación pone de manifiesto un fenómeno grave y es que la recuperación económica no ha llegado a los hogares que peor estaban, pudiendo hablar de enquistamiento de la pobreza severa generada por la crisis», denuncia el informe.

Las familias sin dificultades económicas, en cambio, sí han conseguido recuperar los niveles previos a la crisis y ya alcanzan el 48,4% de la población. Entre uno y otro extremo, se encuentran once millones de personas (33,2% de la población) que siguen viviendo al día. Su alta vulnerabilidad podría provocar que cayesen en la exclusión si se produjera un ligero empeoramiento de la economía. Se trata de la «clase media precarizada».

«Sociedad insegura» y los «acomodados»

Para la Fundación Foessa —un centro de estudios creado por Cáritas en 1965— este grupo de la población podría denominarse la «sociedad insegura», ya que se mueve al filo de la navaja al tener un riesgo muy alto de caer en el grupo de renta baja.

La «sociedad insegura» —que representa a un tercio de los españoles— se percibe a sí misma como «los grandes perdedores de la crisis» e intuye que «en la próxima sacudida su sostén económico se quebrará y caerá a tierra». Su percepción de un futuro incierto hace que no pueda sentirse solidaria y que «su conducta electoral y social sea desesperada», detalla el informe.

Por ello, este sector de la población —«necesitado de autodefensa»— se siente «abandonado» por los partidos progresistas que antes les representaba y ahora optan por las consignas de movimientos populistas de extrema derecha que «prometen el retorno a un tiempo pasado como fuente de seguridad».

En el otro 48,4 por ciento de la población se encuentran «los acomodados», que, según el informe, «echan en cara a los excluidos su desafección y a los inseguros que manifiesten su malestar de forma aireada».