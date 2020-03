Sanidad confía en que esta semana se vean ya los frutos del aislamiento Cataluña es, por segundo día consecutivo, la región con más casos nuevos, por delante de Madrid

Se cumplen once días de confinamiento desde que el Gobierno decretó el estado de alarma para intentar frenar la expansión del coronavirus. Entramos en una fase decisiva en la que se podrá comprobar si estas medidas, basadas en la restricción al máximo del contacto social para evitar en la mayor medida posible los contagios, son efectivas o no. «Llevamos diez días desde que se pusieron en marcha medidas duras y la visibilidad de su impacto se verá en los próximos días, no sé si mañana [por hoy] o el viernes»», aseguró el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien volvió a dar cuenta del avance del Covid-19 en España.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad muestran la escalada del virus. Todas las variables analizadas crecieron en el balance de ayer en términos absolutos. Hay 39.673 contagiados, 6.584 más que el lunes; 2.696 muertos, 514 más que en el parte anterior y cifra que establece un nuevo registro máximo; y 2.636 pacientes en la UCI, 281 más. En el lado positivo están las altas médicas, que también siguen aumentando al haber 3.794 curados, 439 más que en el anterior cómputo.

Y como repitió nuevamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quedan días duros por delante, especialmente para los profesionales sanitarios, golpeados duramente por la pandemia. Como detalló Simón, aunque en Sanidad confían en llegar al pico de contagios en un tiempo razonablemente corto, esa cota no va significar que las urgencias y las UCI se alivien. Al contrario. Como pasan en torno a diez días desde que alguien se infecta hasta que es diagnosticado, los plazos se estiran. De esta forma se explica también que los últimos datos del Ministerio ofrezcan la visión de la situación de hace diez días, cuando se acababa de decretar el confinamiento. En virtud de esta máxima, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias pronosticó que, aunque se controle la expansión de la pandemia, «la presión sobre hospitales y UCIs va a ir más allá».

«Estamos en la semana dura, pero también es la que va a permitir que la presión sobre el sistema asistencial no sea excesiva», destacó Simón para animar al cumplimiento social de las medidas del estado de alarma.

Distintas velocidades

«Hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid». Con esta frase preludió el ministro de Sanidad el anuncio de que el Gobierno destinará todos los medios del sistema de salud nacional que sean necesarios a la Comunidad de Madrid para paliar los efectos del Covid-19. No obstante, Cataluña superó ayer a la región madrileña como la comunidad autónoma que más casos nuevos registra. En los datos ofrecidos ayer por el Ministerio, Madrid reseñó un total de 1.777 en las últimas 24 horas analizadas (hasta las 20 horas del lunes), mientras que Cataluña tuvo 1.939. La tendencia se dio por primera vez al analizar los datos recogidos el domingo, con 1.221 casos nuevos en Cataluña por 873 en Madrid.

Este comportamiento, que habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días, pone de manifiesto que el virus avanza a distintas velocidades, como indicó Simón, quien pronosticó que, mientras en algunas regiones la incidencia del virus va a estabilizarse o bajar, en otras, se va a incrementar.

Es el caso de Castilla-La Mancha, que ocupa ya el cuarto puesto por número de casos (2.465 y 216 muertos) tras Madrid, Cataluña y País Vasco. Según confirmó Simón, la región está afrontando un «periodo de extensión» del virus que se refleja en los datos ofrecidos por el Ministerio.