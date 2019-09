Cataluña autoriza un congreso antivacunas que fomenta falsas terapias contra el cáncer y el autismo La Generalitat supervisará el acto organizado por el controvertido curandero Josep Pamies, pero no lo prohíbe

El curandero Josep Pamies, multado en varias ocasiones por la Generalitat por promocionar en su web compuestos ilegales como remedio para enfermedades graves como el cáncer, vuelve a desafiar a las autoridades sanitarias. De no haber un veto inminente por parte de la consejería catalana de Salud, el próximo viernes arrancarán en Balaguer (Lérida) unas jornadas de tres días de duración, organizadas por el controvertido agricultor que, entre otras cosas, afirma curar tumores cerebrales con plantas y el autismo con un derivado de la lejía.

En el I congreso [ puedes descargar las ponencias aquí] «Salud Censurada. Por la Libre Elección de Terapias», que concluirá el próximo domingo, «se promoverá la no vacunación de niños, que un tipo de lejía puede curar el autismo o que los aviones nos envenenan con la conocida como “conspiración chemtrail ”», según denuncia la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp). El programa de las sesiones, consultado por ABC, y el cartel de ponentes, muchos de ellos médicos en activo que promocionan este tipo de terapias sin base científica, dan por servida la polémica. Fuentes del departamento de Salud, que dirige Alba Vergés, indicaron a este diario que tenían constancia del evento «pero en virtud de respetar la libertad de expresión, no podemos prohibirlo». No obstante, avanzaron que «estaremos atentos a lo que allá se comente por si se comete alguna infracción».

Cartel del congreso «Dulce Revolución» - ABC

Médicos en activo

Entre los conferenciantes figura el propio Pamies, que acumula varias multas del departamento de Salud (superan los 600.000 euros) por promocionar falsos remedios contra el cáncer o el autismo; la monja benedictina Teresa Forcades, colegiada en Barcelona, que ha hecho bandera durante años de los riesgos que conlleva vacunar a los niños; el economista Andreas Kalcker, uno de los principales impulsores en España del Mineral Miracle Solution (MMS), un derivado de la lejía –solución de dióxido de cloro– como cura para todo tipo de males, incluido el cáncer, el sida y, especialmente el autismo; y el televisivo naturópata Txumari Alfaro que en sus programas de televisión proclamaba propuestas terapéuticas naturales como enemas de café o beber el orín propio. Otros participantes en el polémico congreso, del que ya se han agotado las entradas, son también el médico de familia y fundador de la Liga por la Libertad de Vacunación, Xavier Uriarte, y el facultativo de Palencia Gabriel Ruiz, que, tal como denunció ABC en su edición del 07-11-2018, ha sido denunciado por la Apetp por «promocionar el MMS como remedio para todos los males, incluido el cáncer». Una de las ponencias finales defendidas por Pamies será: «La Desobediencia a las Leyes Injustas como Instrumento de Supervivencia del Ser Humano».

«El título ya dice mucho», apuntan fuentes de la Apetp. Recuerdan que, pese a que el agricultor lleva años promocionando remedios no oficiales para los males, «él no dudó en recurrir a la medicina convencional cuando sufrió recientemente una angina de pecho».

A solo dos días de la celebración del polémico congreso, la Apept, asociación que lleva años combatiendo la promoción de estos productos sin base científica, advierte en declaraciones a ABC, de la «innacción por parte de las autoridades competentes ante este tipo de actos que atentan contra la salud pública». La asociación alertó hace unos días al Colegio Oficial de Médicos de Lérida (COMLL) y al de Barcelona (COMB) sobre la celebración del congreso. Jaume Padrós, presidente del COMB y del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), asegura que es competencia de la consejería vetar este tipo de actos. Añade que desde el ente colegial se estará atento al contenido de las conferencias. «Que un médico colegiado promocione productos sin base científica como remedio o solución excluyente para enfermedades graves como el cáncer es atentar contra el Código Deontológico y es causa de inhabilitación».

Por su parte, el COMLL expresó ayer su rechazo a la celebración del congreso y advirtió a la población de que «desconfíe y se aleje de estas terapias, que ofrecen curaciones casi milagrosas».