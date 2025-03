Cataluña acumula 360 muertos más sin notificar a Sanidad

El número de fallecidos en España asciende en total a 28.678, 48 en las últimas 24 horas . Se trata de la cifra más baja desde mediados del mes de marzo. Son ocho menos que el día anterior (56) y sigue por debajo de la centena por séptimo día consecutivo. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que durante el fin de semana, los datos suelen sufrir un infrarreporte por parte de las comunidades que lleva a que los números disminuyan más de lo que lo hacen realmente.

El desfase en las cifras de fallecidos producido el viernes parece haberse resuelto, ya que la diferencia entre los fallecidos totales del viernes y los de ayer dan una diferencia de 50 (Sanidad informa de 48) pero, en cualquier caso, no es de 688 como ocurrió hace dos días, cuando Sanidad reportaba 56 . Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias explicó entonces (ayer no ha comparecido y no lo hará más los fines de semana) que se debía a problemas con los datos facilitados por Cataluña que reportaron 632 muertos «de golpe» de periodos anteriores.

Sin embargo, a los 632 muertos se suman otros 360 más pendientes de notificar. Ayer, en rueda de prensa, la consejera de Salud, Alba Vergés dijo que la Generalitat tiene registradas « 7.023 defunciones con PCR positiva ». Agregó que de estas, «6.663 son las que hoy (por ayer) tiene el ministerio».

El número de contagios total en España por PCR es de 361 en las últimas 24 horas, también más bajo que el del día anterior (446), cuando no se pudieron contabilizar los positivos de Cataluña por segundo día consecutivo (jueves y viernes) por problemas en la validación de datos. Pese a que la estadística de muertos se pudo corregir, Simón admitió en su última comparecencia que dos días consecutivos con desfases «nos han preocupado mucho». «El problema que hemos tenido ayer y hoy (por el juevesy el viernes) nos ha sorprendido. No es baladí que no podamos saber lo que está pasando realmente en Cataluña . Sí sabemos que está asociado a una zona concreta pero nos preocupa porque podría pasar a otras». La Generalitat, por su parte, quiso zanjar rápidamente la polémica sobre el desfase de cifras cargando contra Simón y cuestionando su rigor a la hora de asegurar que en los datos de Cataluña había algunas incongruencias. «Quien sabe lo que pasa en Cataluña somos nosotros. Trabajamos para la ciudadanía, no para el ministerio», llegó a decir ayer Vergés. Antes de su intervención, el consejero de Interior, Miquel Buch , ya había afeado las palabras de Simón. «Si envió aquel mensaje debería haber tenido un poco más de rigor», dijo.

Tasa de reproducción del 0,20

En cualquier caso, la evolución de la epidemia parece ir por buena senda. La incidencia acumulada (casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) es del 14,81%, es decir, sigue la evolución de las semanas previas. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que el índice de reproducción del virus es del 0,20, «muy inferior al 1», mientras que «hace dos meses una persona contagiada transmitía a tres». El número de hospitalizado asciende a 124.757 (125 en las últimas 24 horas) y el de ingresados en UCI a 11.474 (13 en las últimas 24 horas).