Castells reconoce que no sabe si las universidades podrán hacer pruebas telemáticas pero será así «si no hay otra manera» El ministro de Universidades ha comparecido en Moncloa por primera vez desde que asumió como ministro

El ministro de Universidades, Manuel Castells compareció este jueves en Moncloa por primera vez desde que asumió como ministro y reconoció que curso que viene no podrá ser igual que el presente pero que no se retrasará su comienzo, así como tampoco se alargará este curso en la medida que se pueda. «Depende de los criterios que dicte el Ministerio de Sanidad, aunque en términos de sentido común lo que es seguro es el distanciamiento social, por lo que habrá que adecuar las clases presenciales a aulas y condiciones que permitan respetar los dos metros de distancia, por lo que habrá que enseñar en aulas grandes y/o hacer horarios distintos para que la misma aula, desinfectada , pueda ocuparse con la mitad de los alumnos y hacer cursos rotatorios».

En cuanto a los exámenes pendientes Castells dijo que «si se pudiera hacer presencial en junio se hará, pero como no lo sabemos, lo que podemos hacer es preparar qué modelo de evaluación no presencial se va a aplicar y jugar en los dos niveles ; si en alguna materia se puede pasar a lo presencial en el último minuto es fácil, lo que no es fácil es pasar a lo no presencial». En cualquier caso, señaló que «las universidades no estaban preparadas hace dos meses para una enseñanza mayoritariamente online y lo han hecho; aún así va a haber dificultades, si no hay otra forma mejor que lo hagan como se pueda pero con calidad; no sé si lo podrán hacer lo que sé es que lo tendrán que hacer si no hay otra manera», zanjó.

El ministro también señaló que rechaza la idea del aprobado general y recordó, como hizo la ministra de Educación, Isabel Celaá, «ningún estudiante va a perder el curso por causa de la pandemia», pero recordó que la autonomía universitaria está por encima de las decisiones de su ministerio. En este sentido, dijo que se trata de «un ministerio para las universidades y estas son autónomas» y, además, recordó que «las competencias están transferidas» a las comunidades.

En relación a la reunión que mantuvo ayer con Celaá para tratar el tema de becas del año que viene dijo que se orientó a una mejora de las mismas. Y reconoció que la ministra, que según él, «es más responsable», no le dejó hablar del tema públicamente «hasta que no hable con el Ministerio de Hacienda». En cualquier caso, avanzó que se regirán por criterios «progresistas» que tendrán que ser consencuados con el conjunto del Gobierno y especialmente con Hacienda «aunque eso no quiere decir que no se puede hacer».