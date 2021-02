Castells planta ahora a las comunidades en una reunión clave tras desatar el caos entre rectores y alumnos «Por motivos de agenda», el ministro de Universidades no se reunirá con los consejeros autonómicos en la próxima Conferencia General de Política Universitaria programado para el próximo día 4 Tampoco se trató la polémica sobre los exámenes telemáticos en el Consejo Interterritorial de Salud (SNS), celebrado el pasado jueves, pese a que Castells dijo que había hablado con la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que se plantee el tema

Un Castells que parecía muy indignado y preocupado compareció el pasado jueves después de desatar el caos entre rectores y estudiantes por defender, repentinamente, los exámenes online. Lo hizo en contra del criterio de los rectores que lo tildaron de «populista». Para el anuncio recurrió a Twitter y llegó «tarde», según juzgaron los propios estudiantes a los que él intentó complacer.

En la citada rueda de prensa justificó su cambio de postura por la publicación en los medios de imágenes de aglomeraciones en algunos campus. «En este momento, con 900 de incidencia en este país, no es de recibo que haya un debate político e ideológico sobre el tipo de enseñanza; hoy el tipo de enseñanza es aquella que preserva la salud de forma integral para el conjunto de la comunidad universitaria. ¿Se está haciendo así? No lo sé», dijo un afectado ministro. Y, para averiguarlo, informó de que ese mismo día había convocado de forma «inmediata» la Conferencia General de Política Universitaria, «donde están las comunidades y donde se decide qué tipo de relación entre sanidad y universidad tiene que haber».

Sin embargo, esta reunión clave con las comunidades tras la guerra desatada en los campus fue cancelada ayer. Los consejeros autonómicos recibieron un correo electrónico, al que ha accedido ABC, a las 14 horas de ayer para informarles de que el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria programado para el próximo día 4 quedaba desconvocado «por motivos de agenda». El mail está firmado por el secretario de Universidades, José Manuel Pingarrón, que señala que el aplazamiento se hace «por indicación del ministro de Universidades».

Llamada a Darias

Esta no fue la única reunión en la que no se trataron los temas que tanto parecen inquietar a Castells, que llegó a decir en la rueda de prensa que su ministerio «no puede ser indiferente a la preocupación de los estudiantes y sus familias». Tampoco se trató en el Consejo Interterritorial de Salud (SNS), celebrado el pasado jueves, la polémica sobre los exámenes presenciales o telemáticos pese a que Castells dijo que había hablado esa misma mañana con la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que se plantee el tema. En el consejo se trataron cuatro puntos: situación epidemiológica, vacunas, la aplicación Radar Covid y un documento que se sometió a votación para ratificar el protocolo vigente de vacunación.

Darias dijo, según ha podido saber este periódico, que el tema de los exámenes se trataría más adelante y en otra reunión. «No se hizo en el pasado consejo interterritorial y, además, Darias se pronunció sobre el tema porque lo mencionó un consejero», indicaron a ABC fuentes que participaron en el encuentro.

«Dejación de funciones»

«Amenazó la semana pasada con llevar a la sectorial de Sanidad las aglomeraciones ocurridas en algunos puntos de las universidades de España. Fue un farol en público porque el tema no se trató esa tarde. Luego quiere aparentar que hace algo convocando una Conferencia Sectorial de Universidades que desconvoca un domingo por la tarde. Está demostrando una clara dejación de funciones al querer escaparse de sus obligaciones. Estamos siendo las comunidades las que estamos velando porque todo transcurra con normalidad en el curso universitario», lamentan fuentes regionales.

La Consejería de la Xunta, por su parte, ha explicado a este periódico que «es una lástima que el ministro sólo aparezca para crear confusión. Las universidades son las primeras interesadas en dar la mayor seguridad al alumnado, y planifican los exámenes con esta intención».

Añden que «hace ya varias semanas que los consejeros de Educación y Sanidad de la Xunta mantuvieron una reunión con los tres rectores para conocer de primera mano su planificación en este aspecto. De hecho, compartimos las cuestiones en las que se debía reforzar la vigilancia, como entradas y salidas a los exámenes. Así se está haciendo, al igual que se han venido cumpliendo todos los protocolos de seguridad sanitaria en las universidades desde inicio de curso», explicaron.

Por su parte, la Consejería de Castilla y León señaló a ABC que lamenta la cancelación «sin nueva fecha, del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria. Para Castilla y León ese sí era el organismo en el que poder debatir la presencialidad de los exámenes antes de crear alarmas innecesarias a través de las redes sociales. Ahí Castilla y León le hubiera trasladado al ministro que las evaluaciones, igual que toda la docencia, se están desarrollando entre estrictas medidas de seguridad en la comunidad».