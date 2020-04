Carta al presidente Pedro Sánchez de una doctora

Paloma Herrero Vanrellx Madrid Actualizado: 30/03/2020 16:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por favor, además de enviarnos cartas de agradecimiento, le rogamos que resuelva cuanto antes el suministro de material de protección para los profesionales sanitarios. Una recomendación esencial de la OMS en el manejo de esta pandemia es proteger a sus profesionales sanitarios. ¿Dónde están nuestros útiles de protección?

No tenemos suficientes mascarillas; algunos días ni siquiera una por profesional. Tenemos que esterilizarlas en el centro de un día para el siguiente y el siguiente y el siguiente, marcadas a mano con el nombre de cada uno con un rotulador... No tenemos suficientes batas de protección ni suficientes «epis». Tenemos que utilizar la misma bata y la misma mascarilla para hacer un aviso a domicilio detrás de otro porque no hay más batas... Utilizamos bolsas de basura para retrasar la contaminación de nuestras batas... Y al llegar a casa ponemos la lavadora con nuestros pijamas y batas de trabajo con nuestra ropa del día para tenerla limpia para el día siguiente.

Me siento orgullosa de mis compañeros de trabajo, de mis residentes, de mí misma. Nuestro compromiso con nuestros pacientes es indudable, pero algo está fallando en nuestra organización. Nos sentimos desprotegidos y a pesar de todo seguimos en la brecha.

No es suficiente su agradecimiento, pedimos menos aplausos y más protección. Me avergüenzo de contarle a la gente que nos esté pasando todo esto, que estemos trabajando en estas condiciones. Nuestra situación actual es más una imprudencia que un heroísmo mal entendido. Es un riesgo añadido para nosotros, que tenemos mayor incidencia de contagios y un riesgo aumentado para nuestros familiares y pacientes, más expuestos al contagio cuando no disponemos de equipos de protección adecuados.

Les ruego que revisen ustedes sus tablas de Excel, sus indicadores y sus estadísticas en cuanto a la afectación de profesionales sanitarios en España y que las comparen con las de otros países. Y esperemos que actúen en consecuencia cuanto antes.