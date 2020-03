Carta de una médico madrileña a la que no le hacen la prueba del coronavirus Esta profesional sanitaria lamenta que, pese a presentar síntomas, le han negado el test

ABC Actualizado: 11/03/2020 17:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soy médico de un hospital público de Madrid. Veo a la semana una media de 200 pacientes, a menos de 30 centímetros y, en ocasiones, durante más de 15 minutos. Llevo una semana con febrícula y fiebre (37,8 máximo) tos y rinitis, todo síntomas de coronavirus –al igual que de cualquier otro virus–. No me quieren hacer la prueba del coronavirus pese al número de pacientes que veo, muchos de ellos mayores de 80 años, inmunodeprimidos o con patologías de base (grupo de riesgo).

Su razón es no haber tenido ningún contacto directo confirmado a pesar de lo ampliamente distribuida que está la enfermedad en Madrid, a pesar de haber tenido contacto con compañeros/as con contacto directo positivo, a pesar de haber atendido a pacientes con fiebre y tos, a los que tampoco se les ha hecho ninguna prueba. A pesar de estar solo con febrícula y encontrarme bien, he cogido la baja.

En cuanto deje de tener fiebre puedo volver al trabajo, cosa que no pasaría si fuese coronavirus. Lo mismo con el aislamiento, me dicen que puede ser un virus normal, y por un virus normal uno no se aísla en la habitación de su casa. Lo mismo le pasa a otros compañeros que están igual de indignados que yo. Se habla de cerrar Madrid, sin embargo nosotros, los sanitarios, podemos estar contagiando aún más la enfermedad, solo porque no se nos quiere hacer la prueba. ¿De verdad queréis que os atienda un médico con coronavirus?