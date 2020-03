La carta de la madre de la niña de 4 años contagiada: «Mi hija ha empezado hoy con tos, mi marido tiene febrícula y se encuentra bien y yo también tengo tos» Una niña de 4 años del colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid ha sido contagiada por coronavirus, después de que sus progenitores hayan dado también positivo en COVID-19 tras viajar su padre al extranjero

La menor del colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid «tiene tos», según ha apuntado su madre. Los progenitores (la madre también ha dado positivo) y la niña se encuentran en su domicilio y evolucionan favorablemente, informa Efe.

La madre ha enviado una carta contando todo lo sucedido. Aquí, el texto íntegro:

Hola a todos, somos los afectados!!

Estamos afortunadamente en casa y bien. Nos sentimos aterrados, y en shock y lamento muchísimo, que me haya pasado y espero que nadie mas se afecte por nosotros. No he podido escribir antes, llevo un día tremendo.

Ha sido así:

- Mi marido regreso de Italia, desde Bérgamo el sábado 22 febrero

En su casa y en su empresa, no hay contagios y siguen sin haberlos

- Me empecé a encontrar mal el martes: dolor de garganta, paliza, diarrea, dolor en el pecho

Mi marido, como una rosa.

- Llamé a 112 y me dijeron que como el estaba asintomático que fuese a mi médico

- El viernes febrícula, volví a llamar el sábado. Finalmente, nos han hecho la prueba a Fede y a mí, el domingo, se negaron a hacérselo a mi hija, porque según ellos, los niños no lo pillan

- El lunes, doy resultado positivo, me lo comunican por la mañana

Me dicen que mande a la niña con algún familiar y al colegio porque está asintomática

-Les pido, les ruego que le hagan la prueba porque me parece inmoral mandarla a algún sitio sin saber su estado

- Está tarde a las 18, confírman que también es positivo

En cuanto al estado de salud:

- Mi hija ha empezado hoy con tos

- Mi marido hoy ha tenido febrícula y ya se encuentra bien y tos seca

- Yo, solo me ha quedado tos

En cuanto supe nuestro positivo, avisé a todos: trabajo, amigos, vecinos...

-Quiero deciros que el comportamiento de Gloria (directora del colegio) ha sido excepcional, a nivel humano y como responsable del centro

Ha llamado a Sanidad, epidemiologia...ha movido todo lo que se podía. Por eso, se ha adelantado con todos los comunicados, pero no podía decir nada más porque hasta esta tarde no lo hemos sabido.