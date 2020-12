Carmen Calvo: «Cuando avanzamos las mujeres avanza la sociedad» La vicepresidenta del Gobierno inaugura la segunda edición de un congreso que aborda «problemas reales» y «nos ayuda a reflexionar»

Reset. Fue el primer término que se pronunció en la inauguración del Santander WomenNOW. Porque sí, porque la amenaza global que llegó a principios de este 2020 y que se resiste a marcharse, ha obligado a la sociedad a resetearse. La segunda edición del congreso que organiza Vocento, con el apoyo del Banco Santander, global partner de este encuentro, así como de los patrocinadores oficiales Cellnex, Correos, Deloitte, Huawei, Hyundai, Novartis y Sales Force, estaba previsto que se celebrara en marzo. La pandemia lo clausuró. Y ahora, con un cartel «de grandes mujeres que nos van a ayudar a reescribir el futuro», el Santander WomenNOW ha adoptado el apellido de Reset y un formato híbrido para hablar, debatir y reflexionar sobre problemas, sueños y metas.

Porque «cuando las mujeres avanzamos avanza la sociedad», aseguró Carmen Calvo, que hizo su aparición en la nueva sede de Vocento en Madrid a través de una pantalla gigante. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Además, la vicepresidente del Gobierno participaba justo a esa hora en el Congreso en la sesión de control. «Quiero agradecer a Vocento esta iniciativa, y lo importante de su continuidad en busca de la igualdad. Es un rotundo atino hablar del futuro y reflexionar sobre los cambios, junto a los hombres que nos acompañan en este camino».

Carmen Calvo, que recalcó la importancia de que «las mujeres estemos presente en todo, en todos los sectores de la sociedad», dijo en el acto de presentación que «las mujeres queremos una ciencia y un desarrollo tecnológico humano y que humanice» e hizo suyo el lema de Leonor de Aquitania: «Solo sé seguir, decía. La vida nos obliga a caminar. La vida es avanzar. Queremos unos ritmos de vida más lentos que nos permitan profundizar», pidió la vicepresidenta del Gobierno.

Begoña Villacís, por su parte, que participó de manera presencial afirmó que «me gusta mucho vuestro evento por la sencilla razón de que se celebra sin que coincida con ninguna fecha. Se hace porque se quiere hacer, no porque toque». La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que hizo hincapié en que «defender el feminismo no es defender a las mujeres» y que abogó por que «el feminismo no es de izquierdas ni de derechas», destacó también que en el Santander WomenNOW Reset «vayan a tratarse problemas reales».

Steinem y Beard

Tras el acto de inauguración, en el que también tomó la palabra Laura Ruiz de Galarreta, directora general de Revistas de Vocento, la directora de MujerHoy y WomenNOW, Lourdes Garzón, entrevistó a Gloria Steinem, presentada como «la feminista más famosa del mundo». En los sesenta y setenta nos veían como un grupo extraño; lo que ha cambiado es que ahora es un movimiento mayoritario», dijo la periodista y escritora.

A continuación le llegó el turno a Mary Beard, catedrática de la Universidad de Cambridge, especialista en estudios clásicos.

La primera jornada de Santander WomenNOW Reset, este miércoles, se completa con una entrevista a la física, filósofa y escritora Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo por su lucha para cambiar las prácticas y paradigmas de la agricultura; otra entrevista a la directora de cine Isabel Coixet, y un coloquio en el que la voz se le da a las más jóvenes, representada en la cantante Brisa Fenoy y la campeona de Europa de triple salto en pista Ana Peleteiro.