Afectado por el Covid-19 Carmelo Machín: «Lo que veo estos días me produce desasosiego» El excorresponsal de TVE lucha por sobreponerse a las secuelas del Covid-19

Helena Cortés
Madrid
Actualizado: 12/07/2020 01:58h

Cuando, a mediados del pasado mes de marzo, el veterano excorresponsal de TVE Carmelo Machín (Soria, 1953) comenzó a tener fiebre, se lo achacó a una intervención quirúrgica a la que se había sometido hace apenas unos días. Luego llegaron las dificultades respiratorias, la pérdida de apetito... Y las pruebas confirmaron el diagnóstico que no quería creer. «No negaré la dificultad de los primeros días. Me negaba a tener el coronavirus. Luego hubo momentos en los que no podía hacer casi nada, no podía levantarme, me tocaba asearme como podía, perdí el sueño...», recuerda. Todo eso ya en el hospital donde pasó cuarenta días ingresado y del que salió «deteriorado» y con veinte kilos menos. De hecho, hoy en día aún está batallando con las secuelas del maldito virus.

«De ánimo siempre he estado bien y procuro mantenerlo. Mi problema siguen siendo los pulmones. Necesito oxígeno, y voy con una máquina que compensa el porcentaje que mis pulmones no son capaces de generar. Eso me obliga a tener que planificar las cosas, tener cierta intendencia, pero puedo hacer una vida normal. El gusto aún lo tengo un poco complicado y algunas partes del cuerpo parece que fueran de madera, pero hasta donde yo sé no tengo más complicaciones de momento», explica a ABC el periodista que cubrió, entre otras, las guerras del Golfo y los Balcanes antes de ser corresponsal en Moscú y Washington.

«Muchas sorpresas»

«Los médicos no se atreven a vaticinar nada, el virus está dando muchas sorpresas, es bastante desconocido aún. Nosotros servimos un poco como su libro de prácticas, los casos les están enseñando cómo funciona. Hay que estar siempre esperando lo mejor pero preparado para lo peor», puntualiza Machín, que reconoce que estuvo «muy grave y cerca de ingresar en la UCI».

Su pareja, la también periodista Anna Bosch, relató en Twitter la «tortura» que vivieron los familiares que no han podido estar cerca de sus seres queridos en esos terribles días de espera e incertidumbre. «Es peor para ellos. Tú estás solo con tu enfermedad y sabes tus sensaciones, pero las personas de tu entorno, tu familia, no. Mi mujer me dejó en una sala de urgencias y no me volvió a ver hasta 40 días después, aunque con internet la comunicación era mejor», rememora el periodista. Mejor recuerdo guarda de la vuelta a casa. «Fui en ambulancia. Mira que he viajado en medios distintos, pero nunca en ese», bromea. «Vuelves a tu casa, a tu barrio, pero no puedes abrazar. Es un reencuentro muy emotivo pero muy contenido, aunque los análisis me dan que dejé de tener el virus antes de salir del hospital y he generado anticuerpos».

El futuro

Prejubilado hace más de una década en TVE, Carmelo Machín sigue más la prensa escrita —«que publica informaciones más largas y me permite dosificar más»— que la televisión. «Algunas imágenes que vemos estos días me producen cierto desasosiego. Entiendo que después de tanto tiempo de privaciones, cuando se abre el país, los más jóvenes se olviden, porque a esa edad todos hemos sido atrevidos, pero está demostrado que el virus no ha desaparecido. Hay demasiados países en América que están sufriendo subidas importantes. Si con un foco en China se montó la que se ha montado podemos tener una vida muy complicada hasta que se encuentre otro remedio», plantea.

Tener la esperanza de que saldremos de esta mejores, apunta Machín, es una quimera. «Primero a ver si salimos, que espero que sí. Ahora, no creo que vayan a desaparecer las miserias, y cada vez menos. Y tenemos una prueba: las de la vida pública no solo no han desaparecido, sino que han aumentado», zanja.