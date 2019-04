El cardenal Blázquez pide una campaña electoral sin «manipulación de la verdad» o «desinformación intencionada» Pide a los ciudadanos que consideren la defensa de la vida, la promoción de la familia y el trabajo para los jóvenes

Seguir Laura Daniele @laurasdaniele Madrid Actualizado: 01/04/2019 11:39h

A un mes de las elecciones generales, el cardenal arzobispo de Valladolid Ricardo Blázquez recordó este lunes de que «la manipulación de la verdad y la desinformación intencionada» son «particularmente dañinas» en períodos electorales, ya que las consecuencias «pueden ser graves y de largo alcance». Ante estos vicios, el prelado reivindicó el «derecho y la obligación» de los ciudadanos «a conocer y sopesar los programas electorales» de los distintos partidos políticos.

Durante su mensaje de bienvenida a los obispos que esta semana participan en la Asamblea Plenaria, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) manifestó su deseo que durante la campaña «brillen tanto la claridad en las propuestas como el respeto en las formas de comunicación», ya que «los insultos y la descalificación de las personas no son argumentos» sino más bien «indicio de razones débiles». «Necesitamos la ejemplaridad de quienes presiden las instituciones para fortalecer la moralidad en la sociedad», subrayó.

Frente a los programas electorales, el cardenal pidió tanto a los votantes como a los futuros «elegidos» que tengan una «consideración particular» sobre cuestiones esenciales como la defensa de la vida «desde el amanecer hasta el ocaso»; la promoción de la familia y el trabajo «especialmente de los jóvenes para que puedan realizarse personalmente». como personas. Entre estas causas fundamentales, el prelado también mencionó el respeto a los derechos humanos «sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social». «La papeleta que depositamos en la urna contiene nuestra legítimas expectativas y expresa nuestra responsabilidad», puntualizó.

«Hay que leer con detenimiento» al Papa

El cardenal Blázquez también aprovechó su discurso inaugural para compartir con los obispos su participación en la cumbre antipederastia celebrada en febrero en el Vaticano. Para ello, el arzobispo de Valladolid extractó el mensaje pronunciado por el Papa Francisco el día 24 de febrero en la Sala Regia del palacio apostólico y animó a todos los prelados a leerlo con «detenimiento». «Yo tengo la convicción de que en esa intervención podemos encontrar la orientación y las perspectivas fundamentales sobre esta cuestión tan grave, humillante y dolorosa».

Entre los párrafos de aquel discurso papal, Blázquez destacó que «la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentra de la Iglesia». También recordó en palabras del Papa que «se trata de delitos que por respeto a quienes han padecido esta acción abominable no pueden quedar impunes; la víctima, la familia, la Iglesia, la sociedad exigen que no se oculten, que sean juzgados, que no queden impunes, que se corte la difusión de este mal».

El cardenal Blázquez resumió su balance personal sobre «la reunión sin precedentes» celebrada en el Vaticano sobre la protección de los menores en apenas un párrafo: «durante el encuentro nos ocuparon intensamente conferencias valiosas pronunciadas por personas competentes, comunicación personal de los sufrimientos padecidos por algunas víctimas, reflexiones impregnadas de empatía con quienes habían padecido abusos en la Iglesia, una celebración de carácter penitencial en el que el silencio y la hondura eran palpables».