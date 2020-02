Caos y anarquía en la gestión del coronavirus en Italia

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Enviado especial a Lodi Actualizado: 25/02/2020 12:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada una de las 20 regiones italianas tiene las competencias en Sanidad y está gestionando a su manera la lucha contra el coronavirus –Covid-19–, incluyendo ordenanzas particulares, a veces disparatadas o con poca racionalidad, lo que contribuye a aumentar la histeria y el pánico de muchos ciudadanos. La situación se ha hecho insostenible, con duras críticas entre el gobierno y las autoridades regionales, obligando al ejecutivo a intervenir hoy mismo para poner orden en el caos.

Con la psicosis de contagio que se ha creado en el país, ha habido una especie de carrera entre algunos presidentes de regiones para, con un afán incluso de visibilidad, escribir ordenanzas para mostrar que la región se moviliza y adopta decisiones estableciendo sus propias «zonas rojas».

Un ejemplo emblemático es el del presidente de las Marcas, Luca Ceriscioli, del Partido Democrático, quien se vio obligado a dar marcha atrás en plena conferencia de prensa porque fue llamado al orden por el primer ministro Giuseppe Conte, irritado al contemplar la descoordinación general. Mientras Ceriscioli explicaba las medidas de la ordenanza que ha escrito para su región, anunciando el cierre de las escuelas, recibió la llamada del jefe de gobierno.

El presidente de Las Marcas abandonó el local de la conferencia de prensa y, tras un par de minutos, regresó para hacer otro anuncio: «Perdonen, pero me acaba de llamar Giuseppe Conte y me ha pedido que, al no haber contagiados en esta región, sigan abiertas las escuelas; me ha dicho Conte que esperemos a las decisiones del gobierno sobre medidas de coordinación«.

División del país

Con el caos se está acentuando, además, la división del país. En el Sur cunde la preocupación ante el regreso inesperado de muchos italianos que vuelven a su tierra «huyendo» del virus. Se calcula que al menos son 600.000 los estudiantes que temporalmente deben abandonar las aulas en el norte por el cierre de escuelas y universidades. Son cientos los estudiantes, trabajadores precarios, profesores y universitarios que desde el pasado sábado comenzaron a trasladarse a sus casas del Sur.

Esa movilización ha puesto en alarma a muchas regiones sureñas. Por ejemplo, Calabria pretende cerrar sus escuelas y oficinas «para todas las personas que vengan de regiones con infectados por el Covid-19». Algo similar ha hecho la región Basilicata, pidiendo además la cuarentena para todos los estudiantes que proceden de las regiones de la «zona roja».

El miedo contagia hasta los santuarios donde, hasta ahora, acudían peregrinos de todo el mundo. En uno de los más célebres, el del Padre Pio en Pietrelcina, en la región de Campania, al sur de Italia, algunos fieles se han llevado el disgusto de que sus reservas en el hotel habían sido anuladas porque procedían de las regiones con mayor número de contagiados: Lombardía (206) y Véneto (38).

La inquietud aumentará con cada nuevo caso: hoy, en Palermo (Sicilia), se ha registrado un caso de contagio del coronavirus. Se trata de una turista de Bérgamo (Lombardía) de vacaciones en la capital siciliana, ingresada y aislada en el hospital Vincenzo Cervello de Palermo.

El Gobierno dice «basta»

Ante este caos y anarquía, con cada región actuando por su cuenta, el gobierno no ha tenido otro recurso que decir «basta». Conte se ve hoy con todos los presidentes regionales, mediante videoconferencia, y dará un ultimátum que amenaza con quitar los poderes y transferencias de Sanidad a los presidentes que actúen por su cuenta, sin coordinarse con el gobierno y el comisario designado para la emergencia del Covid-19, Angelo Borrelli, jefe además de Protección Civil. Esta reunión extraordinaria no será pacífica.

Antes de la videoconferencia, el primer ministro italiano ya mostró su irritación al denunciar que «un hospital no ha seguido los protocolos«. Conte se refería al centro hospitalario de Codogno (Lodi), epicentro de la epidemia donde ha habido varios contagiados, incluso miembros del personal sanitario.

El rechazo a esas críticas del Ejecutivo es grande en Lombardía y Véneto, regiones gobernadas por la Liga, las más ricas y, en general, bien gestionadas. Por eso hay preocupación en sus dirigentes en que pueda recaer sobre ellos una sombra de culpabilidad al ser las dos regiones con mayor número de infectados.

El presidente de Lombardia, Attilio Fontana, ha atacado con dureza al Ejecutivo: «El gobierno Conte es incapaz». El 'premier', como respuesta, ha llamado a la unidad y que «se deben evitar las polémicas y que cada cual vaya por su lado».