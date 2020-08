Caos con las restricciones a los viajeros españoles en Rumanía: «Nos han tendido una trampa» Españoles de zonas sin limitaciones a los viajes sufren cuarentenas por salir desde Barajas. Exteriores reconoce que puede haber problemas con la interpretación de las normativas que hagan las autoridades locales

Tras muchas dudas, Álvaro y Ana decidieron mantener su viaje a Rumanía el 18 de agosto. La cuarentena impuesta por el país desde el día anterior afectaba solo a los viajeros procedentes de las comunidades con una incidencia de contagios por encima de la suya, es decir, Aragón, Cataluña, Madrid, Baleares, País Vasco y Navarra. Ellos, residentes en la provincia de Toledo, quedaban al margen. Prepararon la documentación que así lo acreditaba y acudieron a Barajas, desde donde salía su vuelo a Bucarest. Su sorpresa al llegar fue que en el control de entrada no atendían a explicaciones: deberían mantenerse aislados durante dos semanas. Adiós a su viaje. «Es vergonzoso hacer esto a la gente y más aún en un país que pertenece a la Unión Europea. Nos han tendido una trampa», lamenta Álvaro.

Álvaro y Ana en el avión

Quedan pocos países que no hayan impuesto algún tipo de restricción a los viajeros de España, pero algunos han apostado por diferenciar autonomías. El virus no circula igual en Aragón que en Canarias, por ejemplo. Bélgica, Países Bajos, República Checa, Alemania, Austria y también Rumanía han adoptado este modelo. Sin embargo, muchos vuelos internacionales siguen partiendo desde Madrid-Barajas Adolfo Suárez o Barcelona-El Prat, ambos ubicados en ciudades con una elevada incidencia. Pero según la propia embajada de Rumanía en España, esta circunstancia no debería tenerse en cuenta. «Los viajeros de regiones que no están en la lista de zonas de alto riesgo epidemiológico están exentos de la medida de cuarentena aunque hayan transitado un aeropuerto de una zona de esta lista (por ejemplo, Madrid Barajas, Barcelona El Prat)», aclaraba ayer la embajada en su perfil de Facebook.

«Llevamos dos días confinados, y hablas con ellos y no hacen ni caso. Y, al igual que yo, habrá mucha gente», explica Álvaro, desde su aislamiento en la capital rumana, en casa de unos familiares. «Yo tenía pensado ir esta semana, pero no tengo narices», reconoce Adriana Barbulescu, una rumana afincada en Castellón. «Tengo a mi suegro enfermo y necesitan ayuda, pero ir y quedarme bloqueada porque por las noches, como los ladrones, deciden anular vuelos...», dice.

La experiencia de Álvaro ha sido nefasta. «Bajamos del avión y nos encontramos a 50 personas que habían bajado antes que nosotros gritando», cuenta. Las autoridades rumanas metieron a todos los pasajeros del vuelo en un autobús sin distancia de seguridad y les llevaron a una estancia con médicos y policías. Allí, a todos los pasajeros que volaron desde Barajas les obligaban a poner por escrito que su residencia era Madrid, asegura. «No nos hacían ni caso al decirles que no éramos de Madrid y, si querías pasar, tenias que ponerlo». Acabaron accediendo, pensando que podrían resolverlo después.

Pese a la ayuda que les está brindando la diplomacia española, todavía no les han levantado la cuarentena. «En la embajada nos dicen que tiene que ser un malentendido», dice Álvaro. Fuentes de Exteriores explican a ABC que las restricciones de otros países a menudo se producen de forma relativamente repentina y «el problema en estos casos puede derivarse de la interpretación que las autoridades locales hagan de sus propias medidas, cuando se trata de personas residentes en regiones consideradas “zonas verdes” y, por tanto, libres de exigencia de cuarentena, pero que entran al país a través de regiones consideradas “zonas amarillas”».

Por ello, aseguran, la Embajada de España en Bucarest, en colaboración con la Embajada de Rumanía en Madrid, está trabajando para solventarlo y la cantidad de afectados no es «un número alarmante». La embajada «ha realizado las oportunas gestiones ante las autoridades locales para aclarar la situación y ayudar a las personas que se han podido ver afectadas por la misma», explican las mismas fuentes. Mientras, en la puerta de la casa en la que se mantienen encerrados Álvaro y Ana sigue paralizado el coche que habían alquilado para su viaje.