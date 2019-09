El cáncer ya mata más que el corazón en los países desarrollados La enfermedad oncólógica causa el doble de muertes que los problemas cardiovasculares

ABC MADRID Actualizado: 04/09/2019 02:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Corazón, cáncer y carretera, por este orden, son las principales causas de mortalidad en el mundo. Pero el podio de las tres «C» está a punto de cambiar. Aunque las enfermedades cardiovasculares son las que más mortalidad global generan, en los países desarrollados el cáncer ya mata más que el corazón, según dos estudios epidemiológicos que se publican en la revista «The Lancet». «El mundo asiste a una nueva transición epidemiológica entre las enfermedades que no son infecciosas», asegura Gilles Dagenais, profesor de la Universidad de Quebec y autor de uno de los estudios presentados.

En el trabajo se han analizado durante nueve años a 162.534 adultos de entre 35 y 70 años (58% mujeres) en países de ingresos altos (Canadá, Arabia Saudita, Suecia y Emiratos Árabes), 12 de ingresos medios (como Argentina, Brasil, Chile o China) y cinco de ingresos bajos ( India, Pakistán, Tanzania ...).

Los resultados muestran que entre los adultos de 35 a 70 años de países de renta media y alta, las muertes por cáncer fue el doble que por enfermedad cardiovascular. Mientras que en los países de bajos ingresos, los fallecimientos por problemas del corazón fue tres veces mayor que por enfermedad oncológica.

El sorpaso del cáncer

El sorpaso o «transición epidemiológica» podría deberse a una mejor prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en los países de altos ingresos, mientras que las estrategias para prevenir y tratar los cánceres, aún tienen mucho trabajo por delante.

El estudio es el más ambicioso de este tipo que analiza la mortalidad en los cinco continentes. El cambio en el ranking no sorprende a los expertos: «Hemos estado observando la disminución de la enfermedad cardiovascular durante un tiempo en muchos países. Era solo solo cuestión de tiempo que las tasas de mortalidad cardiovascular cayeran por debajo de los cánceres», explica Salim Yusuf, distinguished professor and executive director at the Population Health Research Institute at McMaster University in Canada.