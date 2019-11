Campaña en Italia contra la homeopatía: «No es una cura, debe ser prohibida en clínicas y hospitales» Se plantea una batalla contra los preparados homeopáticos por considerar que «son solamente costosos placebos sin ningún valor científico»

Se acaba de poner en marcha en Italia la campaña «No homeopatía», un método de curación que siguen más de 9 millones de italianos. Es una batalla que une a hospitales y clínicas públicas y privadas, en las que ya no se practica la homeopatía, por considerarla una disciplina que carece de una eficacia terapéutica comprobada, con el riesgo para las personas menos informadas de que la utilicen en sustitución de medicinas que sí curan. Ya se han adherido a la campaña para decir «no a la homeopatía» unos 60 hospitales y clínicas, algunos muy conocidos y prestigiosos, como el Instituto Europeo de Oncología, fundado por el célebre oncólogo Umberto Veronesi, y el Policlínico Gemelli, además de movimientos científicos como el Pacto por la Ciencia y la Fundación Gimbe.

La iniciativa ha partido del grupo sanitario «Lifenet Healthcare», que preside el Nicola Bedin, de 42 años. Para coordinar la campaña han lanzado la web (no-omeopatia.it), en cuya página inicial aparece una frase de la premio Nobel Rita Levi Montalcini: «La homeopatía es una no cura, potencialmente peligrosa, porque resta pacientes a la curaciones válidas». Se destaca también la web la opinión del Comité Ético de la Fundación Umberto Veronesi: «Según las mejores evidencias disponibles y el consenso de la comunidad científica, los preparados homeopáticos son solamente costosos placebos: Por tanto, el Comité no les reconoce ningún valor científico».

La homeopatía, ineficaz

Nicola Bedin ha explicado los motivos de la campaña: «Pretendemos tutelar a las personas enfermas, para evitar que caigan en equívocos y crean que la homeopatía sea una práctica eficaz que sustituye a las verdaderas curas. No es así, como decenas de estudios comparativos han demostrado».

En coincidencia con esta campaña, el famoso médico Roberto Burioni, profesor de microbiología y virología, ha publicado el libro «Homeopatía, mentiras, leyendas y verdad», para dar la batalla contra las falsedades de esta práctica. Sin medias tintas, el doctor Burioni, muy conocido también por su lucha contra algunos populistas que desaconsejan las vacunas para los niños, resume en una frase su opinión sobre la homeopatía: «Es agua fresca. La homeopatía tiene la misma eficacia que el placebo; este es el modo científicamente correcto para decir que no tiene ninguna eficacia».

El profesor Burioni y el presidente del grupo sanitario «Lifenet Healthcare» coinciden en lamentar que se malgaste dinero público en la homeopatía, porque en Italia estos preparativos se pueden deducir de la declaración de la renta. La fundación Gimbe estima que eso le supone al servicio sanitario nacional un derroche de 50 millones de euros en preparados homeopáticos.

Según el doctor Burioni, «cualquier persona es libre de curarse como quiera, a condición de que no ponga en peligro a otras personas». A este respecto, recuerda el caso de un niño de 7 años que murió en Pesaro tras ser tratada con homeopatía una otitis que derivó en encefalitis. El médico fue suspendido y los padres condenados a tres meses de cárcel, en el pasado mes de junio, por negarse a que le fueran suministrados antibióticos a su hijo.

«Terapia homeopática, similar al horóscopo»

El profesor Burioni se lamenta de que Italia sea «un país que oscila entre la superstición y la ciencia». En un mundo dominado por la ciencia, la gente enloquece por ir a magos, echadores de cartas, quirománticos, astrólogos y curanderos. A estos personajes se dirigen cada día 33.000 italianos en busca de soluciones para sus problemas sentimentales, de salud, trabajo y familia. Y se gastan una fortuna: 4.500 millones de euros supone el negocio del ocultismo.

En definitiva, por desorientación y desinformación, mucha gente recurre «a medicinas alternativas, cuya eficacia no está demostrada y no tienen nada que ver con la medicina, ni con la ciencia», escribe en su libro el profesor Burioni. «En el fondo —añade— la prescripción de una terapia homeopática es más similar a un horóscopo que a una receta médica. No tiene ninguna utilidad demostrada, al máximo podrá dar serenidad y optimismo debidos a la sugestión».