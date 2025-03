Los cambios en la Corriente del Golfo amenazan el clima europeo

En las zonas de liberación de calor el agua de la superficie del océano (a) se evapora y se enfría (b), por lo que aumenta su densidad, tiende a hundirse (c) y tira del agua caliente haciendo que el movimiento de las corrientes sea continuo (d).

¿Por qué el deshielo ralentiza las corrientes? Cuando no hay agua de deshielo

c

El agua de deshielo (e) que no tiene sal (es agua dulce) se mezcla con la corriente disminuyendo su densidad y por eso no se hunde. Al no hundirse se reduce el tirón de la corriente termohalina y disminuye su velocidad o llega a pararse.