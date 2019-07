Calvo se reafirma: «Nunca he ido a una manifestación con mujeres de la derecha» Las palabras de la vicepresidenta en funciones al asegurar que el feminismo «no es de todas» han generado críticas

Pese a las críticas recibidas tras sus palabras sobre el feminismo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se ha reafirmado. «Soy feminista desde que tengo 15 años. Nunca he ido a una manifestación con mujeres de la derecha», ha dicho durante una intervención en el programa Al Rojo Vivo. «Hace cinco o seis años ser feminista era practicamente un insulto. Ahora, cuando este término ha sido, por fin, aceptado, ¿la historia desaparece? ¿la verdad de lo que ha significado no existe?», ha continuado Calvo.

Fue este domingo durante su participación en una conferencia en las jornadas «Diálogos 140 aniversario», organizadas por la Fundación Pablo Iglesias y el PSOE, cuando Calvo se apropió de la lucha feminista. « El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista», dijo la vicepresidenta en funciones.

«Como esto del feminismo va a funcionar en la agenda política, ya si acaso me lo quedo y termino yo, pero como no sé cómo funciona el artefacto, no se qué nombre ponerle», dijo en alusión a aquellos partidos que, a su juicio, ponen «etiquetas» al feminismo.

Las reacciones no tardaron en llegar, pues las palabras de la vicepresidenta fueron criticadas por partidos como PP o Ciudadanos al considerar que nadie puede apropiarse de la lucha por la igualdad de la mujer. Precisamente ayer, desde las filas populares criticaron duramente estas declaraciones de la número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Sí, con tanto sectarismo, será difícil seguir avanzando en la igualdad de derechos de las mujeres», afirmó la responsable de Política Social del PP, Cuca Gamarra.

Pero también en su propio partido hubo respuestas al respecto. La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, defendió este lunes que el feminismo es de «todas las personas que cada día luchan, pelean y lo dan todo por la igualdad y, en algunos casos, con dificultad y en situaciones adversas».