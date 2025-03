La caída al infierno del reverendo de Instagram

«Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces (Mateo 7:15-20)». Carl Lentz habrá leído infinidad de veces el pasaje. «Por sus frutos los conoceréis». Si algo es Lentz, es conocido: ... el reverendo más parecido a una «celebrity» que ha producido las iglesia evangélica estadounidense en los últimos años. Guapo, joven, adorado, guía espiritual de famosos y estrellas de la NBA, seguido por cientos de miles en redes sociales. Un pastor salido de un blog de moda o de una barbería hipster de Williamsburg. Tatuado y calzado con «Jordans» . Llenaba las misas de su congregación de caras conocidas y de miles de seguidores cada domingo en salas enormes de conciertos en Nueva York. Una estrella de la religión para los jóvenes. Bienaventurados aquellos que aparecían junto a él en Instagram. Pero sus frutos, se ha sabido ahora, estaban podridos.

Lentz fue despedido de su iglesia a comienzos del mes pasado. Su congregación forma parte de Hillsong, una megaiglesia creada en Australia en los años ochenta y que se ha esparcido por todo el mundo. Los motivos de la expulsión del reverendo «hipster» fueron «problemas de liderazgo y abusos de confianza» , explicó en un comunicado el fundador de Hillsong, Brian Houston. «Y, además, una reciente revelación de faltas morales», añadió, en una perífrasis sobre lo que se sabía o sospechaba desde hace tiempo: el reverendo hipster engañaba.a su mujer.

Lentz lo confirmó poco después en su confesionario, un mensaje en Instagram. «Cuando aceptas la vocación de ser pastor, tienes que vivir de una forma que honre ese mandato. Que honre a la iglesia y que honre a Dios. Cuando eso no ocurre, hay que hacer un cambio», decía en su texto junto a una foto con «smoking» impecable y acompañado de su mujer, Laura, y de sus tres hijos. «He sido infiel en mi matrimonio, la relación más importante de mi vida» .

En una videoconferencia con toda la congregación neoyorquina, Houston reconoció que una investigación interna de la iglesia había descubierto «más de un amorío» de Lentz fuera de su matrimonio . «Fueron numerosos», aseguró el líder de la iglesia, que además acusó a Lenz de «comportamiento general narcisista», «manipular y maltratar a la gente» y de «mentira, mentiras constantes».

El guía de Justin Bieber

A Lentz se le habían quemado las alas después de haber tocado el sol de la fama, del «me gusta» en redes sociales, de la adulación constante. Todo empezó hace una década, cuando Lentz comenzaba a poner en marcha Hillsong en Nueva York . Otro pastor, Judah Smith, tan moderno como él –gafas extragrandes, gorro de lana cuando hace calor, camisa abotonada hasta asfixiar el cuello– le puso en contacto con un chico problemático que necesitaba guía espiritual: la estrella del pop Justin Bieber.

Hasta entonces, la vida de Lentz había sido más discreta. Se crió en Virginia, con la ilusión de convertirse en profesional del baloncesto (todavía lo practica y lo utiliza como arma de evangelización. Un artículo del portal TMZ mostraba un vídeo de Lentz machacando el aro y con el comentario: «Si esto no te lleva a misa, nada lo hará» ) . Aunque a buen nivel universitario, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, pronto se dio cuenta de que la NBA era un sueño imposible. Pensó en convertirse en entrenador. Un día, en su segundo año universitario, fue a la iglesia con sus padres y tuvo su epifanía: se haría entrenador de almas. «Creí que Dios me hablaba de una forma diferente y cambió mi vida», explicó años después a «The Bleacher Report» sobre ese momento.

Se matriculó en un seminario evangélico en Los Ángeles, lo que compaginaba con un trabajo en la tienda de Gucci en Rodeo Drive, casi una premonición de su mixtura de teología y moda. Pero aquellos estudios no le convencieron y cambió de rumbo y de continente. Entró en contacto con Hillsong en Australia, ya por entonces una iglesia poderosa , con su propio centro de estudios.

Hillsong había crecido con su oferta de cristianismo entretenido, con una factoría de música pop que enganchaba al público joven y servicios más parecidos a un concierto. Nada de sermones aburridos, rituales antiguos o rezos repetitivos. Todo ilusión, emoción, canción. Houston, el fundador, aplicó el «creced y multiplicaos» y se extendió por todo el mundo. Para cuando llegó el momento de abrir sucursal en Nueva York, Lentz era una persona de su confianza . Le ayudó a plantar la semilla de Hillsong en la Gran Manzana, primero con pequeños servicios en apartamentos de amigos. Después, en locales alquilados. Más tarde, y hasta la pandemia, en recintos de conciertos llenos hasta la bandera, con 9.000 personas y con lista de espera.

La asociación de Lentz con Bieber convirtió al pastor en un personaje conocido. El cantante acumulaba escándalos y su guía espiritual aparecía para mostrarle el camino hacia Dios. El chaval se cubría el cuerpo de tatuajes y las noches de drogas. Le detenían por conducir borracho de todo en Los Ángeles y 270.000 estadounidenses pedían su deportación a Canadá. Era un fijo en la prensa del corazón, por comentarios racistas o por tirar huevos a su vecino. En cada crisis, aparecía la llamada de Lentz. «Quiero conocer a Jesús», le dijo Bieber una noche en Nueva York. Según contó Lentz a «GQ», ambos se pusieron a rezar y a Bieber le invadió el Espíritu Santo . «Bautízame», le imploró. «Claro que sí, vaquero», respondió el pastor. «Busquemos una fecha». Bieber tenía otros planes: «No, quiero hacerlo ahora». Ambos se enfrascaron en una carrera neoyorquina, entre «paparazzi» y gente guapa, para buscar la piscina en la que Bieber renacería. Solo dieron con la bañera de un pívot de los Knicks, Tyson Chandler, uno de los jugadores con los que ya se codeaba Lentz ( desde entonces, su seguidor deportivo más conocido ha sido la superestrella Kevin Durant ). Allí, Lentz sumergió a Bieber y le abrió a una nueva vida más cerca de Jesús. Como es lógico, eso duró poco más que el tiempo que Bieber tardó en secarse. Sus problemas continuaron y su relación con Lentz se consolidó. En el verano de 2017, Bieber canceló por sorpresa, y a la mitad, una gira mundial. No era para internarse en un centro de desintoxicación. Anunció que se proponía «rededicar la vida a Cristo» y en ello Lentz tendría un papel central. Era para él «un segundo padre» y se pegaban el día juntos.

El reverendo era por entonces más «cool» que nunca . En 2015, «Esquire» le había colocado en la lista de «las 37 personas de menos de 35 años que están transformando el mundo». Entre otros, acompañaba a Mark Zuckerberg, Beyonce o LeBron James. En 2016, le entrevistó Oprah Winfrey. Sus relaciones se extendían a la aristocracia del tabloide –las Kardashian y las Jenner– y por sus misas –ya con una amplia zona dedicada a los VIP– se pegaban con la mano en el pecho y lanzaban los brazos al cielo Selena Gómez, Chris Pratt o Bono.

Lentz se convirtió en un personaje ubicuo y en la historia que todo el mundo quería contar. El reverendo más «cool» , el tipo en pantalones pitillo y peinado a la última que enardecía a los feligreses por la mañana y alternaba en fiestas y «openings» por la noche.

De tanto bajar al purgatorio a rescatar las almas de los famosos acabó por cogerle gusto. Una voluntaria de Hillsong, Melyssa Zurasky, empezó a escuchar rumores del comportamiento «inapropiado» de Lentz con mujeres en 2017. Lo comunicó a sus superiores pero la respuesta fue castigarla a ella: la apartaron de sus labores. Lo mismo le pasó a otra compañera. «Es lo contrario a lo que dice el Evangelio» , ha explicado ahora Zurasky a «The New York Times». «Parecía que lo estaban encubriendo».

Culto a la popularidad

Al mismo tiempo, el clímax de la popularidad de Lentz había transformado la sucursal neoyorquina de Hillsong. El culto era, sobre todo, a la popularidad de su pastor, cada vez más dedicado a la vida de papel cuché y menos a su parroquia. El líder espiritual se pavoneaba en la Super Bowl, en la primera fila del Madison Square Garden o en bodas de famosos y aparecía poco por el púlpito. En los servicios religiosos, cada vez se dedicaba más atención a los famosos, a los que se separaron del resto de la congregación, en una zona delantera reservada. No se podían juntar con el resto de los feligreses. Los VIP tenían acceso al «backstage» con el líder, que no tenía tiempo para los mortales. «A muchos nos desagradó porque no parecía que fuera algo que hubiera hecho Jesús », dijo Janice Lagata, una exvoluntaria, al diario neoyorquino. No parecía que Lentz, con su chaqueta entallada de Saint Laurent y su Rolex, fuera a expulsar a los mercaderes del templo.

El que acabó expulsado fue el pastor «hipster», cuando sus infidelidades fueron obvias. Un miembro de la iglesia encontró mensajes de Lentz con Ranin Karim, una joven diseñadora de joyas de Brooklyn. Llevaban liados desde mayo . Desde su salida, el ventilador de los tabloides no deja de echar mierda en dirección a Lentz. Su paseadora de perros dice que le escuchó tener relaciones sexuales con una «joven famosa», a la que no quiso identificar. Un «amigo» asegura que Lentz recibe tratamiento psicológico por «depresión, ansiedad y agotamiento pastoral». Los famosos están de retirada: Selena Gómez ha dejado Hillsong y está «decepcionada».

Lentz se ha convertido en el juguete roto de la cultura de «pastores celebrity» , que cada vez gana más peso en EE.UU. Se proyectan en redes sociales, donde tienen cientos de miles de seguidores, y son símbolos tanto de espiritualidad como de estilo de vida. Gente como Chad Veach, Rich Wilkerson o Judah Smith seducen a congregaciones descomunales tanto –o más– por su aspecto como por su liderazgo cristiano. La caída a los infiernos de Lentz es una señal de aviso para los pastores «cool», devotos de la gorra plana, la camisa estampada y las zapatillas de cuatrocientos dólares. Se sabe que el hábito no hace al monje. Pero a veces ayuda.