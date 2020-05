Caen a 102 los fallecidos por el coronavirus en España, la cifra más baja en dos meses

María Lozano SEGUIR Madrid Actualizado: 16/05/2020 14:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las muertes en las últimas 24 horas por el coronavirus han caído hoy a las 102, la cifra más baja en dos meses. Los contagios han registrado un breve descenso de 10 casos, ya que se han registrado 539 nuevos según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad. Se trata de un incremento del 0,23%, según Fernando Simón, director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

El experto señala a que ha habido «una estabilización de la tendencia descendente» por el esfuerzo de las comunidades autónomas al hacer pruebas a más personas, lo que está provocando que se detecten casos que eran asintomáticos. «Todo esto nos hubiera hecho pensar que habría un numero importante de contagios, pero se mantienen las cifras», ha explicado. Sobre si este leve incremento de contagios puede deberse a las salidas a la calle, Simón ha indicado que «no podemos asociar ningún repunte a ninguna movilidad de personas».

Preguntado por el posible efecto de las manifestaciones que se están llevando a cabo en ciudades como Madrid y Barcelona, ha pedido precaución. «Estamos en fase 0, aunque el riesgo haya bajado no tenemos las certezas suficientes de que en caso de que haya un rebrote podamos controlarlo. Tenemos que tener cuidado con los agrupamientos masivos. Es importante como mínimo que las personas mantengan el distanciamiento físico y tengan las medidas de higiene adecuadas. Estando en fase 0 yo sería muy cauto», ha indicado.

En relación a esta pregunta, no ha querido entrar en polémica valorando la celebración de elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, pero sí ha destacado que si se convocan «habrá que establecer mecanismos para evitar riesgos y contagios».

En cuanto a las razones por las que la Comunidad de Madrid no pasa de la fase 0 a la 1, Simón ha recordado que «hay que considerarla de manera especial porque es un nexo de comunicaciones que implica riesgos al igual que Barcelona». No obstante, ha aclarado que «las razones son muchísimo más amplias».

El director del CCAES ha señalado que la evolución de la epidemia en Madrid «es muy buena pero el punto de partida era muy alto. Ha tenido una tasa de hospitalización muy superior al resto de España. Al mismo tiempo toda esa presión asistencial que ha tenido ha hecho que otra parte del sistema asistencial haya sufrido. Ahora mismo están reforzándola de manera muy buena pero esto se está consiguiendo esta semana y todavía hay mecanismos que no están puestos en marcha».

Secuelas del coronavirus

Tal como prometió ayer, este sábado ha explicado en la rueda de prensa diaria cuál es la evidencia científica actual sobre las secuelas que podría provocar el coronavirus. «Todos los estudios indican que las secuelas están asociadas a la severidad de los cuadros que han sufrido los pacientes», ha avanzado. Una de las secuelas podría ser la fibrosis pulmonar o la restricción de la capacidad respiratoria a medio o largo plazo.

Respecto a aquellos pacientes que han ingresado en UCI y han sufrido insuficiencias renales, «puede quedar un grado de insuficiencia renal residual», según los estudios consultados por el experto. Por último, sobre las secuelas neurológicas, ha señalado que se han observado modificaciones del carácter, aunque no son muy frecuentes.

Por último, Simón se ha sorprendido al conocer que algunas personas reflejan en su currículum si han pasado o no el coronavirus y tienen anticuerpos. «No me parece muy moral, se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud», ha criticado. El experto ha indicado que esta medida supone un «entendimiento incorrecto» de lo que significa haber pasado la enfermedad. «Como ciudadano me sorprende. No entiendo cómo se pretende utilizar que una persona tenga o no anticuerpos», ha concluido.