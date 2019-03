La cadena Hilton reutilizará las pastillas de jabón Los jabones utilizados se triturarán, desinfectarán antes de ofrecérselos a los nuevos clientes

Hilton, la cadena de hoteles de lujo, ha decidido dar una segunda vida al jabón utilizado por sus huéspedes. La compañía ha anunciado que recogerá las pastillas de jabón utilizadas en las habitaciones para reciclarlas. El objetivo es convertirlas en un millón de pastillas de jabón nuevas antes del 15 de octubre, que es el Día Mundial del Lavado de Manos.

Esta iniciativa medioambiental se realiza con el apoyo de «Clean the World», una organización social que distribuye jabón a las comunidades necesitadas. Hilton dijo que recolectará jabón de sus diversos hoteles, incluidos los hoteles Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Hampton, Homewood Suites y Home2 Suites. Que los distinguidos clientes no se asusten: el jabón usado se «triturará, se desinfectará y se cortará en barras de jabón nuevas», según la compañía. Así que el cliente no notará que su jabón es de «segunda piel».

Loción y champú

Hilton ha anunciado iniciativas similares en el pasado. La cadena hotelera también ayuda a reciclar botellas de jabón, loción y champú, que pueden reutilizarse para botellas de viaje de productos de higiene. El programa de reciclaje de Hilton ha ayudado a Clean the World a distribuir 7.6 millones de barras de jabón reciclado durante la última década, manteniendo 2 millones de libras de jabón y botellas fuera de los vertederos.

Hilton es una de las muchas empresas enfocadas en el reciclaje. Las empresas se enfrentan a la interrupción del cambio climático, y los clientes exigen cada vez más que los productos y servicios sean respetuosos con el medio ambiente.