«Busco a mis padres biológicos»: la odisea de los adoptados en España para rastrear sus orígenes

Un primo segundo en Logroño encontrado a través de una empresa estadounidense de bancos de ADN es la única pista que María José Adiego Móchales tiene sobre su origen. Esta joven fue adoptada nada más nacer, hace ahora 32 años, en Zaragoza. Siempre ... supo que no llevaba la sangre de sus padres, pero hace ya diez años decidió ponerse a investigar para obtener las respuestas a las preguntas que se hace desde que era una niña: de dónde viene, cuál es su historia. Pero con el comienzo de su búsqueda, se topó también con el inicio de un largo camino de obstáculos que han provocado que a día de hoy siga sin conocer sus orígenes.

Como ella, miles de adoptados se dan contra un muro cuando deciden buscar a sus padres biológicos. Las trabas son tantas que a algunos les cuesta décadas obtener una mínima respuesta. Pero en esta carrera de fondo participan, además de los adoptados, otras personas que no conocen completamente sus orígenes, como los hijos de familias monoparentales -especialmente de madres solteras- que nunca han conocido a su padre.

Para hacer este camino más fácil y no tener que enfrentarse a las distintas regulaciones autónomicas, incluso a la falta de ellas, la asociación La Voz de los Adoptados ha lanzado una campaña en la que reclama que se elabore una ley estatal «que agilice, y no dificulte burocráticamente, la búsqueda de los padres biológicos, del origen» y «que interpreten las autonomías de forma igualitaria».

«En la práctica, conocer la identidad de los padres biológicos no es un camino sencillo», explica Delia Rodríguez , CEO de Vestalia Abogados de Familia. Lo que deben hacer las personas que quieren información sobre su procedencia cuando no tienen ninguna información sobre su origen, como el nombre de la mujer que los trajo al mundo, cuenta, es acudir a los servicios sociales de la comunidad autónoma donde fue tramitada la adopción para solicitar el expediente de la misma.

«Si bien una buena parte de las instituciones públicas autonómicas han implementado servicios específicos de mediación familiar, lo cierto es que en España, hasta la fecha, la Administración ha mostrado una clara tendencia por denegar el acceso a la información obrante en sus expedientes», de manera que las solicitudes «suelen ser desatendidas por los trabajadores públicos alegando el deber de secreto o cualquier otra condición que les exija la normativa autonómica o estatal correspondiente». El resultado, dice, es que la búsqueda de identidad se convierte «en una odisea con un final incierto».

Los mismos pasos

Ante este caos, algunas comunidades han mejorado sus normativas en los últimos años para facilitar la búsqueda de los padres biológicos. La última ha sido Galicia, que desde el mes pasado cuenta con un nuevo protocolo para facilitar a menores adoptados o extutelados el acceso a sus orígenes. Según explicó la Consejería de Política Social en un comunicado, se pretende guiar a los Gabinetes de Orientación Familiar (GOF) para que todos sigan los mismos pasos en caso de que tengan que actuar como mediadores en un proceso de búsqueda de identidad. Según el citado departamento, en la región hay cada año alrededor de 20 personas que inician el proceso para encontrar a sus padres biológicos o familiares directos.

Estas dificultades las sufrió María José desde el primer minuto de búsqueda. Recuerda cómo ante el primer paso que intentó dar, que no fue otro que acudir al juzgado para preguntar cómo podía conseguir su partida de nacimiento del hospital, la funcionaria que la atendió, con cierta ironía, le espetó: «¿Pero tú qué buscas exactamente?». «Me quedé en shock. Además, ahí aún pensaba que yo era la única adoptada del mundo que estaba pasando por esto. Salí de ahí llorando y dije que no quería saber nada más del tema», dice.

La funcionaria que la atendió, con cierta ironía, le espetó: «¿Pero tú qué buscas exactamente?»

Pero con el paso del tiempo y con ayuda -tanto profesional como por parte de su familia - decidió retomar la bñusqueda de sus orígenes. Y aunque esa vez dio con una empleada pública que se implicó en su caso e intentó ayudarla en todo lo que pudiera, la respuesta volvió a ser negativa, pues sus peticiones para acceder a los archivos sobre el nacimiento fueron denegadas. «Me dijeron que lo que quedaba era meterme en un lío judicial, porque sin autorización del juez no me lo darían. Eso supone dejarte cerca de 2.000 euros y yo en ese momento decidí parar», lamenta.

Hace no demasiado, a través de una empresa estadounidense que busca los árboles genealógicos , dio con un primo segundo en Logroño. Por las conversaciones que han mantenido, así como por el intercambio de fotos, creen que pueden haber encontrado a otro familiar de María José, pero tiene que ser el mediador que la ayuda en su caso el que se ponga a averiguar más informacion . Hay que ir despacio. «Creemos que vamos por buen camino, pero ahora hay que esperar y dejar que el mediador actúe», expone, pues el shock que provoca la situación no solo afecta a las personas adoptadas, también a esos familiares, como padres biológicos, que no esperan ser encontrados de repente.

María José Adiego Móchales posa para ABC en Zaragoza FABIÁN SIMÓN

María José inició la búsqueda cuando tenía 22 años. Ha necesitado tiempo de preparación, pues es consciente de que, en caso que dé con sus padres biológicos o con algún otro familiar directo, el rechazo es una de las situaciones a las que se enfrenta. El miedo, de alguna manera, sigue presente . «Estoy preparada para poder asumirlo. Me dolería igual, no me gustaría que me volvieran a rechazar, pero podría vivir con ello», asume.

«No me gustaría que me volvieran a rechazar, pero podría vivir con ello»

Tiene claro lo que quiere: saber de dónde viene. Eso no implica, remarca, que lo que esté buscando sea una familia. «Yo no busco unos padres , ya los tengo, pero sí respuestas. Hay momentos en los que pienso que estaría bien poder sentarme con mi padre biológico a tomarme un café. Tener una relación cordial como la que puedes tener con amigos con los que quedas de vez en cuando para tomar algo», fantasea. Durante muchos años, sin embargo, fue reacia a hablar del tema, hasta el punto de que muchas personas de su entorno tardaron años en enterarse de que era adoptada . Además, el temor a poder hacer daño a sus padres, pese a que estos siempre habían hablado abiertamente del tema, fue otro de los motivos que le llevó a retrasar esa indagación por saber de dónde venía. «Mis padres siempre me dijeron que adelante. Pero el problema lo tenía yo. He tenido también mucho sentimiento de lealtad hacia ellos y pensaba que si me ponía a buscar les iba a hacer sentir mal», relata.

Las trabas con las que se encuentran, lamenta María José, no son lo peor a lo que se tienen que enfrentar cuando deciden buscar a sus padres biológicos. Son peores los prejuicios, la sensación de sentirse juzgado por la sociedad. «Parece que no tenemos derecho a saber de dónde venimos. Yo escuchaba mucho: ‘¿pero qué quieres encontrar?`o ‘¿pero vas a hacerle eso a tus padres?’», lamenta.

Sin antecedentes médicos

La incertidumbre también es difícil de gestionar. «Es lo peor de todo el proceso. Lo más difícil es vivir con incertidumbre, no saber de dónde vienes, a quién te pareces, qué antecedentes médicos tienes, qué enfermedades puedes tener», apunta Beatriz Benéitez , también adoptada, de 50 años, que en su caso actualmente ejerce de mediadora para ayudar a personas que han pasado por situaciones como la suya.

Beatriz siente que tuvo suerte, pues la búsqueda de sus orígenes fue más sencilla que la de muchas personas que pasan por su situación, ya que su progenitora no dio a luz de forma anónima, de manera que cuando con 34 años fue a buscar su certificado de nacimiento encontró el nombre de su madre biológica . Y a partir de ahí, a través de indagar un poco, pudo dar con ella.

Beatriz posa para ABC en una calle de Madrid JOSÉ RAMÓN LADRA

Beatriz buscaba respuestas. Quería saber quién era y de dónde venía. Cuando dio con su madre biológica, consiguió lo que buscaba. «Mi necesidad no era conocerla, era conocerme a mí misma , saber de dónde vengo», explica. Y pese a que su relación fue «escueta y puntual», pudo preguntarle todas las dudas que hasta ese momento habían marcado su existencia y obtener las respuestas que necesitaba.

Pero llegar hasta ahí no fue fácil. Tuvo que fallecer su abuela para darse cuenta de que todo el dolor que estaba sintiendo no era solo por haber perdido a una de las personas más importantes de su vida, sino por no conocerse bien a sí misma. «La satisfacción de buscar, de encontrar,es muy satisfactoria, pero a la vez implica un riesgo y un dolor que yo definiría como insoportable», dice.

Tuvo que fallecer su abuela para darse cuenta de que todo el dolor que estaba sintiendo no era solo por haberla perdido, sino por no conocerse a sí misma

En la mayoría de los casos, reconoce, las dudas sobre el pasado son innatas a las personas adoptadas, que no descansan hasta que conocen de dónde vienen. «La realidad es que las personas adoptadas lo somos por algo, no solamente porque nuestros padres quieren ser nuestros padres, sino porque antes hubo alguien que dejó de serlo», expone para dar a entender el golpe de realidad que muchas personas se llevan cuando encuentran sus orígenes.

«Yo fui su secreto mejor guardado. Nadie sabía de mi existencia», explica sobre la relación que pudo mantener con la mujer que la trajo al mundo, hoy ya fallecida. «Pero pude preguntarle lo que necesitaba».

Sus padres estuvieron con ella en todo momento y la apoyaron sin dudarlo. Sin embargo, no siempre es así , y a través de su trabajo lo ve con frecuencia. «Igual que nosotros tenemos miedo a lo desconocido también lo tienen las familias , que no se esperan que vayamos a ponernos a buscar de dónde venimos. Se sienten cuestionados, amenazados... no lo pueden evitar», afirma. A todos los obstáculos, hay que añadir el «pudor» que muchos adoptados sienten y que les lleva además a un camino más difícil. «Hay quien no se atreve a decirlo y gente que vive avergonzada por el hecho de ser adoptado», lamenta.