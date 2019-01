Buscan pistas sobre una joven desaparecida en Lanzarote en Nochevieja Su marido dijo que la última vez que la vio fue el 31 de diciembre cuando se marchó de casa para evitar una discusión

Dos semanas después de su desaparición, Romina Celeste Núñez, una joven paraguaya de 25 años, residente en Lanzarote, sigue en paradero desconocido. La última vez que la vieron fue en Nochevieja. Su marido, Raúl Díaz, que ha sido detenido por la policía en relación a la desaparición, aseguró a un medio local, que esa noche decidió irse de casa en Costa Teguise para evitar discutir cuando Romina le pidió 5.000 euros urgentes para viajar a Paraguay para poder buscar a su hijo. Un dinero, que según afirmó, él no tiene.

Pese a que en un principio el hombre consideró que la desaparición de su mujer era voluntaria, decidió poner una denuncia ante la Guardia Civil al ver que habían pasado siete días y no tenía ninguna información sobre su paradero. «No lo hice antes porque creía que estaba con amigas que tiene en la península, si sus padres me hubieran llamado antes, antes hubiera hecho la denuncia», aseguró a Lancelot Televisión. Raúl también señaló que al ser un abandono voluntario del hogar la Guardia Civil «en principio no puede tratarlo como una desaparición e incluso no tienen porque decirme nada de su paradero si la localizan y ella no quiere volver».

La Guardia Civil ha estado rastreando la zona cercana a la vivienda de la joven en busca de algún indicio o pista que pueda dar con su paradero. También ha sido precintada su vivienda situada en un complejo residencial. No existe constancia de que Romina haya viajado fuera de la isla con algún billete a su nombre.