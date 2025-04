Se buscan médicos fuera de la UE para paliar la fuga de españoles

La Comunidad de Madrid quiere hacer frente a la pandemia con el apoyo de médicos extranjeros de fuera de la Unión Europea. Es su recurso y el de otras comunidades para compensar la sangría de los profesionales españoles que emigran a otros países europeos. Y también la respuesta a una falta de previsión que ha dejado a 7.500 médicos sin posibilidad de hacer el MIR , requisito imprescindible para poder ejercer en España.

El vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio Aguado, anunció ayer la contratación de entre 250 y 300 médicos extracomunitarios si el Gobierno «desatasca el tapón burocrático» y las «restricciones estatales» que impiden a estos profesionales incorporarse al sistema madrileño de salud. Madrid quiere recuperar a los profesionales que trabajaron en la región durante la primera ola epidémica. En aquellos que, con carácter excepcional y temporal, permitió a las comunidades contratarles saltándose las reglas de la homologación.

El «tapón burocrático» al que se refería Aguado es el proceso de homologación de título y especialidad al que están sometidos todos los sanitarios que trabajan fuera de la Unión Europea. Mientras que los europeos pueden ejercer en cualquier país de la UE con una validación de sus títulos, casi directa porque se interpreta que su formación es homogénea , los médicos extracomunitarios deben demostrar su capacitación. Se encargan de ese proceso el Ministerio de Universidades y el de Sanidad. El primero convalida el título de Medicina y el segundo la especialidad. Sin la convalidación de la especialidad no puede ejercer en el sistema público, solo en el privado y como generalista.

Dar garantías de seguridad

El proceso de validación no es sencillo. En la mejor de las situaciones se resuelve en seis meses, pero a veces se puede prolongar durante casi dos años . «No es que los funcionarios sean lentos, es que deben tener información fehaciente de lo que se acredita por seguridad para los enfermos. Por ejemplo, en el caso de un anestesista se debe acreditar si se ha formado en un hospital universitario, que tenga programa de formación práctica, cuántas cirugías ha practicado con anestesia general, con supervisión o sin ella... Hay muchos países donde la formación especializada no está tan regulada como en Europa . Se trata de dar garantías para la seguridad de los pacientes que puede tratar », explica a ABC Tomás Cobo Castro, vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Asegura que no hay discriminación: «Un estadounidense puede enfrentarse a los mismos problemas de espera que un venezolano o un cubano, aunque seguramente tendrá la documentación más organizada».

Puerta de entrada a Europa

Madrid no es la única que busca sanitarios fuera de Europa. Cataluña, el País Vasco o Aragón tienen planes similares para hacer frente a la falta de profesionales. La OMC teme que la pandemia ponga en riesgo los filtros que dan garantías. El aval español supone, además, la puerta de entrada para validar el título en toda la Unión Europea .

Cobo cree que la mejor solución sería repescar a los profesionales que emigraron. A más largo plazo, se propone aumentar las plazas MIR: «¿Cómo es posible que tengamos una gran bolsa de médicos formados en España con estudiantes de élite y cuando terminan no se les dé laposibilidad de trabajar».