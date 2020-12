Bruselas autorizará esta misma tarde la vacuna de BioNTech y Pfizer

La Comisión Europea prevé autorizar la comercialización de la vacuna de BioNTech y Pfizer contra la Covid-19 esta misma tarde, horas después de que la Agencia Europa del Medicamento (EMA) haya publicado su recomendación favorable al respecto.

Así lo ha anunciado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter mientras se conocía en una rueda de prensa el veredicto favorable de parte de la EMA.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.