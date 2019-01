Bronca entre familia y las instituciones por los medios dispuestos para sacar a Julen del pozo El padre dice a ABC: «No queremos un tuit, sino más excavadoras»

J. J. MADUEÑO

Cuando se cumplieron las 48 horas desde que se inició la búsqueda de Julen en un estrecho pozo del municipio de Totalán, la familia comenzó a desesperarse por la falta de resultados. El padre en una llamada de auxilio pidió más medios para rescatar al niño, mientras relataba las heridas que tiene en los brazos de lanzarse a por el pequeño de dos años cuando lo vio precipitarse. «No queremos un tuit del presidente de Gobierno con condescendencia, sino más excavadoras para sacar al niño», señaló José Roselló, padre de Julen, a ABC en conversación telefónica. La familia agradece las muestras de cariño, pero solicitaba más recursos técnicos para poder afrontar el rescate del niño de dos años. «La Guardia Civil hace lo que puede, pero es que no tiene medios suficientes. Estamos desesperados», explica el padre.

José mantienen la esperanza de sacar al niño con vida, porque «hay que creer», como aseguraba el tío Javier. «Estamos muertos», reconoce José, que están en la finca siguiendo el operativo de rescate desde que el pasado domingo a las 14.00 horas, cuando el niño se precipitó por el pozo. «El pequeño cayó con los brazos para arriba al tratar de agarrarse», explica el tío del niño, que señala que si no hubiera tratado de no precipitarse no habría entrado en el agujero.

Ante la denuncia del padre, el alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño, echó en la mañana de ayer un órdago al operativo y trató de asumir el control de rescate. Se puso en contacto con el Ministerio de Interior y activó el plan de emergencias municipal para tratar de asumir el control, ya que entendía que no se estaba haciendo los suficiente para sacar a Julen. Demandó un diagnóstico de la situación y dijo que se estaban perdiendo las pocas esperanzas de sacar al menor con vida del pozo.

Ante este frente de confrontación, María Gámez explicó lo que se iba a hacer y narró cómo se haría una galería lateral de 50 a 80 metros para entrar a por el pequeño. Dijo que estaba trabajando en sacar a Julen y defendió la labor de los equipos de rescate hasta el momento. Horas después, el Gobierno prometió poner todos los medios técnicos a disposición, que comenzaron a llegar por la tarde a la finca de Totalán.