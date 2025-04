El 'boom' del CBD: el cannabis que ni engancha ni coloca

Intentar ayudar a su madre con los dolores fue el motivo por el que Borja Iribarne se adentró en el mundo del cannabis. Su progenitora superó un cáncer hace ahora nueve años, pero arrastra una serie de problemas derivados de la enfermedad por los que, ... además, no tolera los antiinflamatorios. Desesperada, pidió a su hijo -que conocía bien el mercado canadiense por haber trabajado para empresas del país- que buscara si había algún producto que le ayudara a llevar mejor su día a día, y ahí fue cuando se topó con el CBD (cannabidiol, uno de los componentes de la planta del cannabis , en concreto, el principal en la variedad del cáñamo). A día de hoy, es el fundador y CEO de ProfesorCBD, una de las principales tiendas ‘on-line’ que vende productos de este tipo en España.

«Me fijé en Canadá y utilicé a mi madre como ‘conejillo de indias’. Le di aceite de CBD y palió sus dolores en las manos y la ayudó a descansar. Pensé si era extrapolable al mercado español y me lancé», relata. Eso fue en 2018. En 2019 facturó alrededor de 50.000 euros y en 2020 más de 500.000, con un crecimiento del 1.113%. «Y este año doblaremos facturación, vamos a superar el millón de euros », celebra Iribarne. El negocio, sin duda, va en aumento, y son muchos los que ven en el cannabis un buen nicho. Las tiendas que ofrecen productos con el CBD como principal componente son cada vez más, así como las marcas dedicadas a ellos. «En los últimos doce meses han salido como mínimo cien», confirma el propietario de esta tienda por internet, que también ve cómo le crece la competencia, aunque a su juicio muchos lleguen tarde.

Propiedades beneficiosas

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), basándose en las conclusiones del Comité de Expertos en Farmacodependencia, asegura que el CBD no tiene propiedades psicoactivas ni potencial de generar adicción y dependencia . «Tampoco causa efectos dañinos significativos», remarca el documento, que también resalta sus propiedades tanto para tratar «eficazmente determinados trastornos epilépticos de inicio en la infancia que no responden a otros tratamientos» como para la espasticidad que causa la esclerosis múltiple. En España hay dos medicamentos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps): el sativex y el epidiolex. Para ambos se necesita receta médica y están incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud siempre y cuando se dispensen en una farmacia hospitalaria, explica Iván Espada, responsable del área de información del medicamento del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. El coste, si no, es importante: 510 euros el primero y 1.190 el segundo.

Pero más allá de los fármacos, que sí requieren de esa autorización de la Aemps , los productos basados en CBD siguen multiplicándose, así como los negocios dedicados a los mismos. Aun así, las dudas generadas por una ausencia de regulación clara de la industria del cannabis provocan que, a pesar de que hay esperanzas puestas en este negocio, la prudencia sea máxima . «En el momento en el que llegue la regulación vendrán marcas potentes de China, Estados Unidos y Canadá. En Japón hay empresas muy potentes de CBD, y poco a poco irán desembarcando en Europa y también en España, pero de momento, al no estar regulado, prefieren ser prudentes», afirma Iribarne.

Mientras, en los escaparates de cada vez más farmacias se pueden observar todo tipo de cremas y aceites basadas en este componente del cannabis. Y siguen surgiendo negocios dedicados a estos productos con mucha velocidad. Es el caso de las tiendas Qrush, que venden exclusivamente estos productos. La primera se abrió en diciembre de 2020, la segunda, en febrero de este año, y actualmente ya son seis los comercios que la empresa tiene solo en Madrid, con previsión de nuevas aperturas por el resto del país. «Mi socio y yo nos pusimos a leer sobre el crecimiento estimado, tanto el que ya está ocurriendo en Europa como el que se prevé en España. En base a esos datos vimos que era un sector que en los próximos años iba a crecer bastante y decidimos apostar », relata uno de los propietarios de la empresa.

Una farmacéutica dispensa productos hechos a base de CBD ISABEL PERMUY

Condiciones de cultivo

Cultivar cáñamo industrial -para fines médicos y de investigación se requiere una licencia por parte de la Aemps- es legal en España siempre que se cumplan tres requisitos : utilizar semillas certificadas por la Unión Europea, usar solo la semilla y el tallo, nunca la flor (excepto si es para uso medicinal), y que la concentración de THC (tetrahidrocannabino, el cannabinoide psicoactivo de la planta) sea inferior al 0,2%. Así lo explica José Luis Llerena, director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), que también confirma la buena predisposición que hay en la actualidad hacia estos cultivos por sus características favorables : «En la agricultura nos movemos en cultivos cuyos mercados están saturados, con, entre otras cosas, problemas de precios. Y el cáñamo es un cultivo que tiene muy pocas necesidades, infinidad de usos, que regenera el suelo y que además está abriendo nuevos nichos de oportunidad», expone.

Sin embargo, pese a que el auge de los productos de CBD es una realidad, Llerena cree que la ausencia de una legislación clara supone «un freno» al desarrollo de esta industria . «En España hoy por hoy no se puede manipular la flor. Sí se pueden las semillas y el tallo, pero no estamos aprovechando el valor añadido íntegro . Al no poder manipular la flor estamos perdiendo esa cadena de valor», lamenta.

Y una regulación para poder manipular la planta entera, considera Llerena, sería beneficiosa para otros sectores que buscan cultivos alternativos, como el del tabaco: «Es un sector que se está deslocalizando, y aunque en los próximos años seguirá, estamos trabajando en alternativas. En el futuro el cáñamo podría ser una actividad complementaria al tabaco muy importante».