El «boli» que puede salvar a miles de bebés

En solo tres segundos y de forma no invasiva, los padres podrán saber a partir de ahora si su bebé padece meningitis sin tener que someterle a la dura prueba de la punción lumbar, no exenta de riesgos. Un sofisticado dispositivo médico similar a un bolígrafo -actualmente en fase de prototipo-, colocado sobre la cabeza del bebé ha demostrado ser capaz de detectar si éste padece la enfermedad en cuestión de segundos. El instrumento, el único de estas características existente en el mundo, ha sido diseñado por la «startup» catalana New Born Solutions y se comercializará en España a partir de 2020, según informan fuentes del departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat.

El funcionamiento del aparato es sencillo. Simplemente se apoya en la zona del cráneo del bebé que todavía no se ha cerrado completamente, y, a través de tecnología de ultrasonidos de alta resolución, es capaz de detectar la concentración de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo (que se halla entre la piel y el cerebro), que es el indicador que determina la existencia o no de la meningitis. Gracias a este dispositivo no todos los bebés con posibles síntomas, como fiebre alta, se tendrán que someter a la temida punción lumbar, que quedará reservada para aquellos casos en los que el dispositivo detecte la enfermedad y se les deba apuntar tratamiento.

Evitar la punción lumbar

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la meningitis bacteriana causa anualmente la muerte de 240.000 niños menores de cinco años en el mundo -60.000 de ellos neonatos-. La mayoría de estas muertes son por causa de un diagnóstico tardío o equivocado debido a la complejidad de identificar los síntomas con certeza (fiebres sin causa aparente, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, entre otros).

El fundador y CEO de la empresa New Born Solutions, Xavier Jiménez, recuerda que el hecho de que un bebé tenga fiebre «es ya una sospecha suficiente para que los médicos piensen que pueda tener una infección grave, como puede ser la meningitis, que afecta al cerebro y al sistema nervioso central y puede resultar letal si no se detecta rápidamente». «El problema es que hasta ahora el único método existente para detectar los pocos casos de meningitis entre tantos pacientes es la punción lumbar, que es invasiva, no está exenta de riesgo, no siempre es tolerable por el paciente y resulta negativa en el 95 por ciento de los casos», añade Jiménez, que recibió una beca para participar en un programa en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Estados Unidos.

New Born Solutions está desarrollando actualmente el prototipo clínico de su dispositivo, que funciona a través de tecnología de ultrasonidos de alta resolución para visualizar estructuras muy pequeñas como son los glóbulos blancos. Esta tecnología permitirá por tanto limitar el empleo de la punción lumbar «a sólo aquellos pocos casos en que efectivamente se haya detectado la meningitis para determinar el tipo de patógeno que la provoca y poder fijar así el tratamiento adecuado», asegura Jiménez, que destaca también que este dispositivo, al no ser invasivo, permitirá monitorizar de forma frecuente la respuesta del paciente a la medicación.

Cribado rápido

Jiménez considera que con este dispositivo podrán ayudar a realizar un «cribado rápido de meningitis» que es esencial para reducir la mortalidad infantil, que llega al 10 por ciento en países desarrollados y al 50 por ciento en los no industrializados, al margen de los efectos neurológicos que pueden sufrir los niños posteriormente».

La empresa, cuya sede está en el Parque Científico de Barcelona, tiene previsto iniciar la comercialización de su producto en 2020, una vez obtenidas las validaciones necesarias.