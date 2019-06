Joe Biden promete «curar el cáncer» si es elegido presidente

El exvicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, Joe Biden, ha dicho en un mitin que si llega a ser presidente en el año 2020 curará el cáncer.

Estas sorprendentes afirmaciones las ha pronunciado en un evento celebrado en el estado de Iowa con motivo de la carrera a las primarias demócratas para elegir candidato a la presidencia. Biden, perdió a su hijo mayor Beau a causa de un cáncer cerebral en el año 2015 con 46 años, después de haber luchado contra la enfermedad durante años.

El pasado martes smbró la polémica con estas declaraciones: «Os prometo que si soy elegido presidente vais a ver la cosa más importante que va a cambiar Estados Unidos. Vamos a curar el cáncer». Sus palabras fueron apoyadas por los presentes con aplausos y gritos.

Here's the video of @JoeBiden promising to cure cancer if elected president.https://t.co/3doUlVOgcgpic.twitter.com/cRzsamV1Fc