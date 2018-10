Los beneficios de comer pan con cucarachas Un equipo de investigadores brasileños se ha propuesto ponerle fin a la escasez de alimentos en el mundo preparando pan con harina de cucarachas

Un equipo de investigadores brasileños se ha propuesto, nada menos, que ponerle fin a la escasez de alimentos en el mundo y a la falta de proteína animal, preparando pan de cucarachas.

Según informa la BBC, el uso de estos insectos podría servir para producir harina y, con ella, hacer un proteico pan. Tanto este como otros insectos son ricos en proteínas, abundantes en la naturaleza y no tienen un precio alto.

El equipo de Brasil empleó para hacer pan una especie de cucaracha concreta: la nauphoeta cinerea o cucaracha langosta, muy diferente a la que, con mala suerte, podríamos encontrarnos en casa.

La razón por la que este equipo decidió usar cucarachas es que, además de contar con un 70% de proteínas en su composición, el insecto ha existido durante millones de años y ha conservado sus características genéticas. «Deben poseer algo realmente bueno para haber evolucionado sin la necesidad de adaptarse a los entornos», explicó a la BBC la ingeniera de alimentos Andressa Jantzen, de la Universidad Federal de Río Grande (FURG).

La harina producida a base de cucarachas deshidratadas costó 51 dólares el kilo. Con ella, y la harina de trigo se realizó un delicioso (o eso parece) pan. «La harina de cucaracha aumentó el contenido de proteína en el pan en un 133%», explicó Jantzen a la BBC.

A modo de comparación, explica la BBC, una rebanada de 100 gramos de pan tradicional casero tiene 9,7 gramos de proteína. El pan de cucarachas tiene 22,6.

Inexistente legislación en España

Además, tampoco parece haber diferencias significativas entre la harina de trigo y la de cucaracha en lo que respecta a la textura, olor, color y sabor. «No hay alteraciones significativas. Tal vez algunos consumidores perciban un ligero sabor a maní», explica.

Si bien en Brasil el proyecto del pan quedará en el laboratorio puesto que no está autorizada la venta de insectos para consumo humano, en nuestro país, Carrefour ha comenzado la comercialización de una nueva gama de alimentos elaborados a base de insectos.

Desde el 1 de enero de 2018 la legislación europea cataloga a los insectos como «nuevo alimento». Sin embargo, los representantes del sector de la Plataforma Internacional de Insectos para Alimentación Animal y Humana (IPFF, por sus siglas en inglés), anunciaban que en «España no es fácil (comercializarlos) porque no hay legislación propia». «Solo se ha autorizado para mascotas y para acuicultura, pero no para alimentación humana», explicó a este diario la vicepresidenta del IPFF, de la empresa MealFood Europe, Adriana Casillas.