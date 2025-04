Los Belenes con más solera de España

Pionero y real

El Palacio Real alberga desde el s XVIII el conocido como «Belén del Príncipe». Lleva este nombre porque fue un regalo de Carlos III a su hijo, el futuro Carlos IV. «A la venida del monarca y su esposa, para reinar en España, su querido Belén napolitano viajó con ellos. Fue el primero en llegar a España y gracias a él fue creciendo la tradición belenista», explica a ABC Daniel Guindulain, restaurador de Patrimonio Nacional y uno de los cuatro responsables del montaje de esta joya, junto a Ángel Golau, Miguel Ángel Gacho y Margarita Tapia.

De origen napolitano, las piezas originales suman cerca de 3.000, pero solo se exponen entre 70 u 80, ya que muchas de ellas necesitan ser restauradas, indica Guindulain. Cada año más de 20 personas de Patrimonio Nacional son las encargadas de poner en escena el nacimiento de Jesús y de introducir alguna innovación para que los 24.000 visitantes que se acercan a disfrutar de este obra de arte tengan curiosidad por repetir en las Navidades siguientes.

Como todos los años, los técnicos de patrimonio se inspiran en las colecciones y sitios reales y por ello en esta ocasión han incoporado las figuras de los reyes Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de quienes este año se cumple el bicecentenario de su fallecimiento. También han añadido la fachada de los conventos de la Encarnación y las Descalzas Reales, de los que se celebra una exposición en las Salas Génova del Palacio Real.

«Todo el mundo participa. Yo soy el primero en ponerme en septiembre en 'modo Belén' . Cuando me ven por los pasillos me dicen: 'Ahí viene la Navidad'. Luego se van sumando los ebanistas, los jardineros, los guarnicioneros, los encuadernadores, etc... Somos como hormiguitas que van despacio, pero trabajamos mucho», explica Daniel, quien lleva más de dos décadas al frente del montaje de este Belén, pero «con la ilusión del primer día». La entrada para disfrutar de esta joya napolitana en el salón de Los Alabarderos del Palacio Real es gratuita, informa Laura Daniele.