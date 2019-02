Bebés en Ucrania sin nacionalidad: «No sabemos qué va a pasar con nosotros» Las familias denuncian la situación de desprotección en la que se sienten tras la decisión del consulado de España en Kiev

Elena Calvo

Pensaban volver este domingo a España, después de dos meses luchando por conseguir un pasaporte español para su pequeña, pero ayer el cónsul de España en Kiev les quitó todas sus esperanzas: deniegan la inscripción de su hija nacida por gestación subrogada por no tener una resolución judicial que lo acredite. Es el caso de Fernando Frontela y Ana Reyes Rodríguez, una pareja palentina que llegó a la capital ucraniana a finales de diciembre de 2018 para el nacimiento de la niña. Ahora, su situación es, en sus palabras, «de desesperación».

«No tenemos recursos para seguir viviendo aquí. Además, la agencia nos dice que nos van a cobrar 40 euros al día por seguir estando aquí. No tenemos dinero ni Seguridad Social para la niña. No podemos pagarle un pediatra...», lamenta Frontela. «Me he puesto de rodillas delante del cónsul para suplicarle, y nada. Me ha dicho que es la ley y que no pueden hacer nada, cuando hasta la semana pasada daban salvoconductos para que los niños pudieran ir a España».

Pero la situación también afecta a otras parejas que, aunque aún no han sido padres, esperan próximamente el nacimiento de sus hijos en Kiev. Una de ellas es Mercé Serra, que tiene intención de viajar a Ucrania a mediados de marzo, aunque al ver «el calvario» por el que están pasando quienes ya están ahí, reconoce que se llena de «angustia e incertidumbre». «No sabemos nada. No sabemos si tendremos que dejar nuestro trabajo, si podremos estar los dos o alguno tendrá que volver, si necesitaremos ayuda de alguien... nada», lamenta.

La solución que les propuso el cónsul, explica Frontela, es solicitar un pasaporte ucraniano para los niños. Sin embargo, además del tiempo de espera, nadie garantiza que lo consigan, tal como explica Serra: «Nos pueden poner también problemas, porque en Ucrania consideran que el niño es español, porque los padres son españoles». A su juicio, el bloqueo responde a una decisión política. «No lo entiendo de otra manera. El cónsul en septiembre dijo que iba a inscribir a los niños, y de la noche a la mañana, coincidiendo cuando Carmen Calvo dijo que nos iba a poner trabas, cambia de opinión. En teoría a un cónsul no le manda nadie, pero da la sensación», afirma.

La responsable del área de Mujer y LGTBI de Ciudadanos, Patricia Reyes, aseguró ayer a ABC que el bloqueo en la inscripción de los menores es algo «ilegal» y aludió a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que así lo establecía: «La sentencia dice que ante todo prima el interés superior del menor. hay que inscribir a esos niños, porque si no los dejas en un limbo». Reyes afirma que desde su partido continuarán presionando al Ejecutivo para que registre a esos menores. El martes precisamente presentaron una proposición no de ley para pedir que se garanticen las inscripciones.

«Una cosa es lo que piensa Carmen Calvo, pero otra es su obligación. Tiene que regular esta situación. No nos cabe en la cabeza cómo un Gobierno no protege los intereses de los menores. El Estado tiene que proteger a los menores. Les guste a ellos o no, hay que inscribir a los niños, no nos podemos saltar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que están haciendo ahora es ilegal», añade.