Baleares aislará dos zonas de Ibiza y otra más de Palma para intentar frenar el aumento de casos de Covid-19

Josep María Aguiló SEGUIR Palma de Mallorca Actualizado: 15/09/2020 14:58h

La presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, ha anunciado este martes que el próximo viernes entrarán en vigor nuevas restricciones a la movilidad en tres enclaves específicos de la Comunidad, en concreto en una zona de Palma —la que tiene como eje la calle Arquitecto Bennàssar— y en varias barriadas de dos municipios de Ibiza, que serían la propia capital de la isla pitiusa y la localidad de Sant Antoni.

El Govern ha tomado ahora esta decisión debido al elevado número de casos de coronavirus detectados en esos tres puntos de Baleares a lo largo de las últimas semanas. Armengol ha hecho este anuncio durante su comparecencia en el Parlamento regional, en donde también ha indicado que «con toda la prudencia que requiere una amenaza como ésta, estamos viendo cómo en los últimos días la curva de contagios se está aplanando». Tras su intervención, la presidenta ha sido criticada con suma dureza por parte de los portavoces de la oposición, Biel Company (PP), Marc Pérez-Ribas (Cs), Jorge Campos (Vox) y Josep Melià (PI), quienes han considerado muy deficiente la gestión de Armengol para intentar hacer frente a la pandemia. La presidenta sólo ha recibido el apoyo de sus socios en el Govern, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca.

Las restricciones anunciadas este martes serán muy semejantes a las que están ya en vigor desde el pasado viernes por la noche en cuatro barriadas de Palma, que son Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y Son Canals. Los confinamientos parciales decretados en dichas barriadas durante 15 días implican la restricción de la entrada y la salida de las personas que residen en ellas, salvo por motivos laborales, educativos, asistenciales o sanitarios. Por otra parte, si bien se permite que los vecinos de esos barrios puedan pasear por el interior del perímetro fijado ahora por el Govern, se recomienda que permanezcan en sus casas y se desaconseja que hagan desplazamientos innecesarios. Por lo que respecta a los contactos personales, se han de limitar tanto como sea posible a las personas que integran el grupo de convivencia habitual.

En cuanto a las reuniones sociales, no pueden ser en esos cuatro núcleos de más de cinco personas. Otra restricción específica que afecta también a Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y Son Canals está relacionada con el horario de cierre de los locales comerciales, que no puede ir más allá de las 22.00 horas en ningún caso. Los cuatro barrios están ubicados uno al lado del otro y conforman una figura prácticamente rectangular vistos sobre un plano, lo que facilitó poder fijar el perímetro total, delimitado por la Vía de Cintura y por las calles Reyes Católicos, Manacor y Aragón. Las nuevas restricciones suponen, de facto, el aislamiento momentáneo de esa parte de la ciudad, aunque se permitirá el paso de vehículos por su interior siempre y cuando tengan su origen o su destino fuera de esa zona.

Otras restricciones

Con independencia de los citados confinamientos parciales, el pasado sábado entró en vigor una resolución que fija nuevas restricciones en el conjunto de todo el Archipiélago para intentar frenar la propagación del Covid-19 en las Islas. Entre dichas medidas se encuentran el cierre de los parques infantiles de uso público al aire libre, la suspensión de la actividad de los locales de ocio infantil y la limitación de las actividades de ocio de los niños. Además, se prohíbe la celebración de fiestas populares, ferias o verbenas. Esa instrucción también fija la capacidad máxima de los espacios deportivos. Por lo que respecta al ámbito de los espectáculos en general, los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su actividad, con los asientos preasignados, siempre y cuando no superen el 50% de la capacidad permitida en cada sala.

Más allá de esas nuevas limitaciones o prohibiciones, el Ejecutivo de Armengol aprobó también el pasado sábado prorrogar la vigencia de otras restricciones que había aprobado en una resolución previa fechada el 28 de agosto. En ese sentido, se mantendrá durante dos semanas más la prohibición de fumar en la vía pública y seguirá vigente el límite de un máximo de diez personas en las reuniones familiares y sociales. Cabe recordar que desde hace ya varias semanas vuelve a haber una transmisión comunitaria del coronavirus en Baleares, unida a un relevante y persistente incremento de casos, con una media de unos 300 nuevos positivos diarios.