Los ayuntamientos lideran la lucha contra el tabaco en las playas ante la pasividad del Gobierno

El tabaquismo es otra pandemia. Llegó mucho antes que el Covid y permanecerá cuando el virus desaparezca, pero ni el Ministerio de Sanidad ni el Gobierno parecen dispuestos a frenarla de forma urgente. Un claro ejemplo es la lucha por los espacios libres de ... humo en España, concretamente las playas . Este 2021 hay más zonas costeras en las que se prohibe fumar, pero esto no se debe a una acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino a iniciativas de los ayuntamientos y comunidades autónomas .

«Es lamentable que el paso no se haya dado directamente desde Sanidad», declara a este periódico Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org. Y es que el ministerio lleva anunciando desde 2018 que quiere avanzar en la creación de nuevos espacios sin humo, como las playas, pero no actúa. María Luisa Carcedo, que era por entonces ministra de Sanidad, se comprometió a frenar el tabaquismo, luego Salvador Illa le cogió el testigo y se reunió en dos ocasiones con el movimiento antitabaco, pero Carolina Darias , la actual titular de Sanidad, no se ha puesto en contacto ni con la organización Nofumadores.org ni con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) para abordar el problema. «Está muy bien decirlo, pero estaría muy bien que hubiera otra legislación», señala Andrés Zamorano, presidente del CNPT.

También los médicos se suman a esta petición. El presidente de la Asociación Española Contra El Cáncer ( AECC ), Ramón Reyes, solicitó en una rueda de prensa con motivo del Día Mundial Sin Tabaco -que se celebra este lunes 31 de mayo- una modificación de la ley antitabaco actual y ampliar los espacios libres de humo . Por su parte, Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica ( SEOM ) destaca que «siempre será infinitamente más barato, eficiente y tendrá muchísimo más impacto cualquier medida expeditiva dirigida a reducir el tabaquismo y a la prevención que cualquier medida de desarrollo de innovación terapéutica». Para Rodríguez-Lescure el hecho de no fumar en las playas es «una limitación más» que aplaude: «Ojalá no sea la última ni la única».

Sin embargo, frente este consenso sobre la efectividad y los beneficios de limitar el tabaco en las playas por parte de la comunidad científica y de las asociaciones que promueven dejar de fumar, en el Gobierno impera la pasividad . Ante preguntas de este periódico a Sanidad sobre si tenía previsto modificar o impulsar una nueva ley antitabaco este 2021, el ministerio indica que «si se produce alguna novedad» informarán «por los canales oficiales habituales».

300.000 firmas

En busca de una reacción por parte del Gobierno, la organización Nofumadores.org presentó la pasada semana a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , y a Darias , titular de Sanidad, casi 300.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org para acabar con el tabaco y los cigarrillos tradicionales y electrónicos en las playas.

Pero, ¿por qué presentarlas a estos dos ministerios? ¿Qué tiene que ver fumar con el medio ambiente? Según un análisis publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, las colillas y los filtros de cigarrillos se encontraban entre los artículos más comunes en las playas de Europa. De hecho, un estudio de Ecologistas en Acción señala que el 14% de residuos retirados en las playas son filtros de cigarrillos . Cuando las colillas llegan al mar los metales pesados que contienen pasan al agua y entran en el organismo de los animales que allí viven y en la cadena trófica. «Es incongruente que hayamos prohibido los plásticos de un solo uso y las colillas no», afirma Fernández.

Además de las razones medioambientales, Fernández recuerda que en verano son habituales grandes aglomeraciones en las zonas costeras y con una nueva ley que prohibiera fumar en las playas o una modificación y se evitaría que los fumadores pasivos respiraran humo contaminado por tabaco. «Nadie tiene que ver invadido su espacio y su aire por unas personas que realmente lo están contaminando, especialmente los niños y personas con enfermedades respiratorias», destaca. Por ellos, sobre todo, siguen presionando a las administraciones. «Desde Sanidad sabemos que apoyan los espacios sin humo y a los municipios que deciden declarar playas en las que no se puede fumar y tenemos esperanzas y queremos creer que por parte del Ministerio de Transición Ecológica pueda cristalizarse en una ley », explica. «Sabemos que en los niños expuestos a un entorno donde se fuma hay un 50% más de otitis, un 20% de crisis asmáticas y un 30% de afecciones respiratorias», señala Zamorano. Por si eso no fuera poco, desde la AECC insisten en que el tabaco produce cáncer en aquellos que fuman y también en los que respiran el humo de otros. Por ello reclaman una ampliación de la normativa antitabaco vigente para liberar de humo de tabaco aquellos espacios públicos donde sea frecuente la presencia de menores.

Fuera del ocio

Asimismo, está probado que una de las formas más eficaces de conseguir que la gente deje de fumar son las medidas desde las administraciones públicas. Se observó en 2011 y se podrá notar cuando se vuelva a endurecer la ley. «Las legislaciones locales y autonómicas están muy bien, pero realmente lo que se necesitaría es una legislación a nivel nacional . Hay que tener cierta valentía para sacar ciertas leyes porque se te van a echar encima, pero hay que tener presente que los fumadores son solo un 18,9 % de la población», indica Zamorano. «Tenemos que tener como un objetivo claro desnormalizar el consumo de trabajo. Hasta que no lo hagamos no vamos a acabar. Sobre todo hay que desvincularlo del ocio porque muchos son fumadores sociales y cuanto más difícil e incómodo se lo pongas, más fácil lo van a tener para dejarlo», añade Fernández.

Por último, el tercer factor que hace todavía más urgente la prohibición de fumar es el Covid-19 . Tal como apuntan desde SEOM, el tabaco se asocia con un mayor riesgo de infección por el SARS-CoV-2, de que sea grave, y un mayor riesgo de infecciones concurrentes, tanto víricas como bacterianas, relacionadas con una mayor mortalidad. Por ello invitan a las administraciones públicas a «aprovechar la mayor concienciación de la sociedad sobre los efectos del tabaco y el miedo a enfermedad, debido a la pandemia, para lograr nuevos objetivos en la lucha frente al tabaco». En suma a esta oportunidad, «la evidencia científica que dice que el virus ‘surfea’ en el humo del tabaco y va mucho más lejos que el aire de una persona que no fuma », asegura Fernández. Una razón más que desde el movimiento antitabaco esperan que «colme el vaso» a ojos de las adminsitraciones y decidan actuar.

Justo por esta evidencia, el año pasado hubo un gran aumento de playas libres de humo y se espera es este año el número de arenales en los que se veta el tabaco crezca aún más. A destacar es el caso de Cantabria, que en 2020 prohibió fumar en todas las playas de la comunidad, más de 90. Este año una iniciativa piloto invitará este verano a no fumar en ocho playas de País Vasco y en 2022 la comunidad iniciará la creación de una red de arenales libres de tabaco. También en la Comunidad Valenciana y Murcia se están haciendo avances en esta materia. Recientemente el ayuntamiento de Torreblanca, Elche, El Campello y una gran parte del litoral mediterráneo se está uniendo cada vez más a estas iniciativas. Eso sí, si hay que destacar a una autonomía en particular esa es Galicia, que cuenta con más de 160 playas y zonas fluviales sin humo.