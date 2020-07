«Que avisen un sábado y con efecto inmediato es vergonzoso» Los viajeros no ocultan su indignación por la premura de la medida de las autoridades británicas que imponen una cuarentena obligatoria de 14 días a los viajeros procedentes de España

La medida que deja a España fuera de la lista de países seguros de Reino Unido e impone una cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de nuestro país no solo ha dado un quebradero de cabeza al sector turístico. Muchos viajeros se han visto perjudicados por la poca antelación con la que se anunció la medida.

A Bea Gambín, madrileña de 26 años que lleva varios viviendo y trabajando en Londres como niñera, la noticia de la cuarentena obligatoria la cogió por sorpresa y con los billetes en la mano para volar a Madrid el próximo 3 de agosto. Tiene el regreso al Reino Unido previsto para el 28 de ese mes, y en declaraciones a ABC asegura que pese al riesgo de que para entonces continúe en vigencia la medida, no va a posponer el vuelo. «Me enteré el sábado por la noche y la verdad es que me causó sorpresa», aseguró, al tiempo que explicó: «Que lo digan un sábado no es lo usual». «De momento, no cancelaré el vuelo ni nada. Lo que quiero es ver a mis amigos y mi familia, que no estoy con ellos desde Navidades», dijo.

«Muchas libertades»

«No entiendo qué les habrá hecho tomar esa decisión tan apresurada. Sí comprendo que piensen que en España la gente se está tomando muchas libertades, por ejemplo en cuanto al uso de mascarillas, o a que las discotecas están abiertas… a lo que se suma que en el Reino Unido las medidas no fueron las más acertadas o fueron muy tardías, y ahora quieren curarse de eso», reflexionó.

Con respecto al regreso, cree que va a tener que pasar la cuarentena en casa de la familia para la que trabaja, aunque no vive normalmente con ellos. «Al ser niñera de tres pequeños, me tocará hacer la cuarentena con ellos seguramente. A no ser que la familia decida que yo no trabaje esos 15 días, entonces los pasaré en mi casa, y después volveré con ellos», detalla. Esta joven aclara que, aunque la idea del aislamiento no le gusta, «me compensa tener que pasar dos semanas en cuarentena otra vez con la familia que tengo aquí en Londres o en mi casa, si eso significa que puedo ver a mi familia en España. Tenemos que aprender a vivir con esto, yo quiero estar con mi abuela aunque no pueda abrazarla. Me vale solo con verla. Y hay que normalizar un poco las cosas, por supuesto con precauciones, pero las personas que vivimos fuera queremos ver a nuestros seres queridos».

No ocultaba su indignación David Iglesias, un gallego de 33 años que trabaja como dependiente en una tienda de una marca española y que tenía previsto viajar a España este martes. «Que avisen de esto un sábado y encima con efecto inmediato es vergonzoso, no han pensado en las personas que trabajamos». «Yo no puedo llegar aquí y decirle a mis jefes que, además de las vacaciones que ya me cogí, tengo que hacer cuarentena dos semanas, ¿va a ir Boris Johnson a explicarles o a sustituirme en mi puesto de trabajo?». Su novia, que está en Galicia, pensaba regresar con él dentro de dos semanas. «No conoce Londres y estamos pensando si es mejor que se venga a vivir aquí antes del Brexit, pero con todo esto ya no tenemos nada claro, ya no sé si casi mejor me voy yo a España y me quedo ahí definitivamente», dice a ABC decepcionado, y sin haber decidido si tomará ese avión mañana.