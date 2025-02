AstraZeneca y la UE llegan a un acuerdo sobre la entrega de vacunas

La Comisión Europea y el grupo farmacéutico AstraZeneca han puesto fin a la disputa judicial que mantenían por las diferencias sobre el cumplimiento del contrato de compra de vacunas covid. El acuerdo amistoso termina con un nuevo calendario de entrega de dosis, lo que invalida al proceso judicial que estaba en curso. Como se recordará, la Comisión Europea demandó a AstraZeneca ante la justicia belga el pasado mes de abril por incumplimiento del contrato, tras los sucesivos retrasos en las entregas de dosis, con el argumento de que el grupo sueco-británico no había realizado «sus mejores esfuerzos razonables» -según los términos empleados que figuran en el contrato inicial- que incluía la entrega de 300 millones de dosis a finales de junio para repartir entre los países de la UE, mientras que los laboratorios apenas habían entregado un tercio de esa cantidad para entonces.

A mediados de junio, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas había ordenado a AstraZeneca entregar 50 millones de dosis a más tardar el 27 de septiembre, lo que no representaba un problema para la farmacéutica y estaba muy lejos de lo que pedía la Comisión. El asunto en si debía ser juzgado a finales de este mes, pero este acuerdo entre las partes pone fin al procedimiento.

El ejecutivo comunitario a aceptado un nuevo calendario de entrega de los 200 millones de dosis restantes. Los primeros 60 millones se entregarán a finales del tercer trimestre de 2021, 75 millones para finales del cuarto trimestre y 65 millones para finales del primer trimestre de 2022.

La Comisión ha obtenido esta vez que estos compromisos de la farmacéutica sean «firmes» y que no se basan en el concepto del «mejor esfuerzo razonable», si no que en caso de que AstraZeneca no respetase este calendario, se aplicarían descuentos al precio de las dosis (por ejemplo, 10% después de un mes de retraso, 25% después de dos meses). El acuerdo también está condicionado a la esperada aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de dos nuevos centros de producción de AstraZeneca en octubre, aunque el acuerdo especifica que las dosis podrían suministrarse desde todos los sitios de fabricación de AstraZeneca aprobados por la EMA en todo el mundo, ya que una de las causas de la disputa era la limitación que imponía la compañía a la distribución geográfica de la producción de sus distintas plantas.

Queda por ver para qué se utilizarán estas dosis tardías, ahora que la mayor parte de la campaña de vacunación se ha completado en muchos países europeos y que, para la tercera dosis, parece que en todos los países se pretende favorecer el uso de dosis de refuerzo con las vacunas de ARN mensajero (producidas sobre todo por Pfizer y Moderna ), consideradas más seguras y eficaces por muchos expertos.