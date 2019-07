Apoyo del Papa Francisco a la madre de Vincent Lambert Ya había lanzado dos llamados a favor de Vincent en 2018, pero ha querido expresar su cercanía a los padres a través de una llamada telefónica

El 11 de julio de este mes fallecía Vincent Lambert, un paciente cuadripléjico en estado vegetativo durante casi 11 años que provocó el mayor debate sobre la eutanasia en Francia.

Este francés de cuarenta y dos años, que exhaló su último respiro hace unos días en Reims, «se dejó morir de hambre y sed». El Papa Francisco, que ya había lanzado dos llamados a favor de Vicente en 2018, ha querido expresar su cercanía y condolencias a la familia mediante una llamada telefónica a Viviane, madre de Lambert, según informa la Revista de la Conferencia Episcopal Española, tras la confirmación de Alessandro Gisotti, director «ad interim» de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Pocas horas después de su fallecimiento, el Papa quiso dar a conocer al mundo con un tuit su oración e hizo un llamamiento: «Que Dios Padre acoja a Vincent Lambert en sus brazos. No construyamos una civilización que elimine a las personas cuyas vidas consideramos que no son dignas de ser vividas: toda vida tiene valor, siempre».

En un tuitt del día anterior, el 10 de julio, Francisco no mencionaba expresamente a Lambert, pero se refería claramente a él, teniendo muy presente los tantos casos similares al suyo: «Recemos por los enfermos que están abandonados y los que se deja morir. Una sociedad es humana si tutela la vita, toda vida, desde el inicio hasta su término natural, sin elegir al que es digno o no de vivir. Que los médicos sirvan la vida, que no la quiten».

El Papa Francisco muestra así la atención y respeto que tuvo en todo momento a la dramática vicisitud de Vincent y se dirige a la familia con un gesto de cariño en estos momentos tan difíciles.