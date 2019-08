Una aplicación para farmacéuticos ofrece información gratuita para mejorar la atención al paciente La plataforma Wikifarmacia actúa como intermediario entre unos 13.000 empleados de farmacia de toda España

Para ofrecer un servicio eficaz a los pacientes, los empleados de farmacia, desde los titulares del negocio hasta los auxiliares, necesitan conocer las alertas sanitarias, saber dar respuesta a las dudas de salud de sus clientes, conocer todas las reacciones de estos a cualquier nuevo medicamento... O al menos eso es lo que creen los impulsores de Wikifarmacia, una aplicación móvil que ofrece información gratuita a los profesionales del sector.

Desde septiembre de 2017 la empresa española CrowdChecking utiliza la tecnología móvil, que antes de esa fecha ya había demostrado ser eficaz en otros sectores, para crear una canal de comunicación entre los farmacéuticos. La plataforma Wikifarmacia actúa como intermediario entre todos ellos, ofreciéndoles contenido informativo, en su mayoría audiovisual. Teniendo en cuenta el perfil de cada usuario, les facilita aquella información que le vaya a resultar más útil.

Uno de los servicios que ofrece la plataforma es la «farmacovigilancia», que hace referencia al deber de los farmacéuticos de trasladar a las autoridades las reacciones inesperadas de sus pacientes ante un determinado fármaco. Otras de las utilidades de la aplicación son recibir de forma inmediata las alertas sobre la retirada de algún medicamento o desmentir bulos sobre salud. Casi toda ese contenido se recoge en vídeos de unos dos minutos de duración.

En cuanto al beneficio para los pacientes, desde CrowdChecking defienden que la aplicación asegura que los farmacéuticos tengan siempre una respuesta para los problemas que pueda plantearles todo aquel que entre a su farmacia. Por ejemplo, existen vídeos en la aplicacion que explican cómo tiene que responder el profesional sanitario a un paciente que acude a su farmacia y dice que se la ha olvidado tomar una pastilla. Desde CrowdChecking están tan convencidos de su utilidad que aseguran que si no lo hubiesen inventado ellos, «tendría que inventarlo el gobierno».

No es una red social

El contenido es generado por Wikifarmacia. La plataforma actúa así como intermediario y filtra toda la información antes de distribuirla a los usuarios, de forma que no son estos los que comparten directamente la información. Es decir, Wikifarmacia no es una red social para farmacéuticos. «Hablando de temas de salud, las coass son serias. Cualquier cosa que hables, puede tener una repercusión en la salud del paciente», apunta Juan Angulo, consejero delegado de CrowdChecking. «No podemos usarlo como una red social».

Actualmente unos 13.000 empleados de 6.000 farmacias se benefician de este servicio, lo que, según los cálculos de CrowdChecking, supone un 20% del total de empleados de farmacia de toda España. Angulo señala que su objetivo es llegar a los 18.000, pero reconoce la dificultad del reto. La plataforma es gratuita, pero para participar en ella los usuarios tienen que ser invitados «uno a uno». «Tiene que estar 100% claro que todos y cada uno de los usuarios son empleados de farmacia en activo», apunta Angulo. Cuando no es así, el usuario es dado de baja.