Ángela González, la mujer cuya expareja asesinó a su hija después de que un juzgado de Navalcarnero (Madrid) modificase las visitas del padre a la menor y le permitiese verla sin vigilancia, será indemnizada por el Estado español con 600.000 euros por el asesinato de su hija en 2003 - EFE

Ángela González perdió a su hija, asesinada por su ex: «Tras 15 años, la Justicia me devuelve mi dignidad» «Espero que la Justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos e hijas a un padre maltratador», dice la primera mujer a la que el Estado español indemnizará por no cumplir un dictamen del Comité contra la Discriminación de la Mujer de la ONU