Andalucía plantea a Sanidad que no se admitan confinamientos domiciliarios a la carta

La curva de contagios sigue en claro ascenso pero las comunidades autónomas más afectadas por la segunda ola del virus siguen atadas de pies y manos a la hora de poder ordenar medidas extremas como el confinamiento domiciliario. El domingo lo pidió formalmente Melilla, este lunes fue Asturias y el martes se sumaron Castilla y León y Ceuta. Otras como País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra no lo descartan, mientras que Madrid, Andalucía y Galicia lo ven sólo como la «última solución». La medida se pondrá sobre la mesa seguramente este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, pero el ministro de Salud, Salvador Illa, volvió a insistir este martes en su reunión con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en esperar hasta el próximo lunes para poder evaluar qué resultado arrojan las medidas puestas en marcha con el estado de alarma.

A la espera de que el Gobierno facilite la herramienta legal necesaria para poder recluir a los ciudadanos en su casas, Castilla y León cumplió este martes con su «promesa» de anunciar nuevas restriccions y decretó el cierre de toda la hostelería de la Comunidad a partir del viernes y durante al menos 14 días por el «riesgo máximo» en el que se encuentra la región. Con una tasa de positivos de 820 por cada cien mil habitantes , Castilla y León es la quinta comunidad con más incidencia del virus (solo la superan Melilla, Navarra, Aragón y Ceuta).

Después de que la Junta pidiera hace unos días al Ejecutivo las «herramientas» jurídicas para poder aplicar un confinamiento domiciliario si continuaba la expansión de la pandemia, Alfonso Fernández Mañueco lamentó este martes que la declaración del actual estado de alarma no permitiera «ir más allá» de las medidas acordadas, por lo que reclamó al Ejecutivo central que «asuma las medidas de excepción que la excepcional situación requiere» . En todo caso, la intención inicial de la Comunidad no era, como sí ha hecho Asturias, solicitar de inmediato esta medida, y sí esperar a ver los resultados del toque de queda y las actuaciones que se ponen en marcha el viernes para, entonces sí, reclamar un «cierre programado» de la Comunidad «menos estricto» que el de marzo. Informa José María Ayala.

Con los contagios de coronavirus en sus cifras más altas desde el inicio de la pandemia, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló este martes que el Gobierno central debería tener previsto un escenario de restricciones «más duro, con confinamiento total». Pese a que aseguró que «no se plantea por ahora» pedir esta medida al Ejecutivo, admitió que sí se tendrá en cuenta. La Junta de Andalucía, sin embargo, planteará hoy a Sanidad que no admita confinamientos a la carta y que cualquier medida de este tipo sea un «último recurso» homogéneo para toda España. Informa M. Moguer.

«Ir por delante»

También se mostró «partidaria de adoptar medidas más restrictivas» la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, quien pidió ayer «ir por delante del virus y no por detrás». Sobre el confinamiento, domiciliario, la consejera de Salud de Navarra, Santos Indurain, no lo descartó, al tiempo que precisó que «requeriría una autorización del Estado» por lo que debería ser consensuada entre las distintas autonomías en la reunión del Consejo de este miércoles. Informa Gema Santamaría.

Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó este martes que «el Gobierno ni descarta ni confirma el que se puedan adoptar en el futuro otras medidas». Pero el Ejecutivo piensa que los gobiernos regionales tienen todavía margen para endurecer las medidas en virtud del actual estado de alarma y de sus competencias propias como para no tener que acelerar el escenario del confinamiento domiciliario. «Pedimos contundencia», dijo Montero, confiando en que sin necesitar de la medida de reclusión en los hogares la curva empiece a descender.

El escenario de un confinamiento domiciliario no se plantea, de momento, en la Comunidad de Madrid. Fuentes del Gobierno regional detallaron a ABC que su hoja de ruta no ha cambiado y la apuesta es mantener a corto plazo el sistema de las actuaciones quirúrgicas en las áreas con una incidencia mayor del virus, que ahora está implantado en 35 puntos de la capital y otros municipios. Desde la consejería de Sanidad insisten en que esta estrategia ha dado «buenos resultados» y prácticamente todos los indicadores han bajado en Madrid: incidencia acumulada, UCI, hospitalizaciones. La evolución del virus, no obstante, con una incidencia acumulada de 382 casos por 100.000 habitantes, podría cambiar la consideración del Ejecutivo regional si la situación lo requiere. Informa Ignacio S. Calleja.

La Xunta de Galicia acude a la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles con una postura todavía muy reacia a los confinamientos domiciliarios como medida de contención del virus. La pasada semana el gobierno gallego decretó el cierre perimetral de las siete ciudades de la comunidad y sus áreas metropolitanas. Es todo lo más lejos que piensa ir, por el momento. Ayer el BNG pidió en el Parlamento abiertamente que se confine a la población, una medida que la Xunta tachó de «precipitada». aunque no la descarta en un futuro. Informa José Luis Jiménez.

Aragón cierra la hostelería a partir de las 20 horas Con una de las tasas de incidencia del virus más alta de España y una ocupación de camas de UCI superando ya el 48%, el Gobierno de Aragón anunció ayer el cierre de la hostelería y de los comercios a las 20 horas y el confinamiento perimetral de las tres provincias. La a consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés (PSOE), aseguró ayer que el nuevo paquete de medidas que se va a desplegar trata de contener la alarmante propagación del Covid y evitar restricciones más duras. Si el problema persiste o se agrava, no ha descartado tener que solicitar incluso el confinamiento domiciliario, pero es una opción que en este momento no consideran imprescindible. Informa Roberto Pérez (Zaragoza)