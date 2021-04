Andalucía se ofreció para ensayos clínicos del antiviral ruso

José Luis Jiménez SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 14/04/2021 01:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las conversaciones entre el empresario Pedro Mouriño y las administraciones públicas españolas para introducir en nuestro país los fármacos rusos contra el Covid no se limitaron a su diálogo con la Comunidad de Madrid por la vacuna Sputnik V. La Junta de Andalucía llegó a plantear a la compañía IberAtlantic la posibilidad de que su servicio de salud realizara ensayos clínicos con el antiviral ruso Avifavir, dado que no podía utilizarse normalmente al no haber sido registrado todavía por la Agencia Española del Medicamento. La operación, sin embargo, no llegó a materializarse, después de que Cataluña se adelantara e iniciara ensayos con el Avigan, un fármaco japonés que emplea el mismo principio activo que el Avifavir, el favipiravir.