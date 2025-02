Ancianos de asilos, sanitarios y grandes discapacitados serán los primeros en vacunarse

El Gobierno ya tiene su estrategia de vacunación y los más vulnerables serán los primeros en acceder a las vacunas que llegarán con cuentagotas . Las primeras dosis estarán presumiblemente a principios del próximo año y no habrá suficientes para inmunizar a toda la población, ni siquiera a los considerados tradicionalmente como grupos de riesgo frente al virus que ha puesto en jaque al planeta.

El Gobierno ha planteado una campaña con 18 grupos prioritarios en una escala de mayor a menor vulnerabilidad hasta poder proteger a toda los españoles. Los primeros serán los que tienen más posibilidades de enfermar y morir de toda la población: los ancianos que viven en residencias y sus cuidadores, después los médicos y enfermeros que trabajan en primera línea contra la infección y las personas dependientes con graves discapacidades que no estén institucionalizados, tal y como ya había adelantado ABC.

Sanidad calcula que más de 2,5 millones de estos grupos de mayor riesgo se podrán vacunar entre los meses de enero y marzo .

La priorización de los grupos se ha establecido en función de cuatro tipos de peligro: el riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad. Sobre estos cuatro criterios se ha ordenado esos 18 grupos de población.

Enfermos y con más de 70, los segundos

Vacunados los ancianos de que vivan en asilos, los sanitarios y los dependients, podrá acceder a la vacuna un segundo grupo en el que se incluye a los mayores de 70 años y enfermos crónicos con patologías que pueden complicar la evolución del covid, entre ellos: personas con cáncer, pacientes con enfermedades respiratorias, renales, cardíacas o que comprometan su sistema de defensas.

A la hora de elegir entre este grupo más amplio de personas con problemas de salud se tendrá en cuenta el riesgo de que puedan evolucionar peor en caso de contraer el nuevo coronavirus, tanto por la edad como por todas las enfermedades asociadas. Así como el riesgo de transmitir a terceros, en el caso de los cuidadores.

Servicios esenciales, los terceros

El tercer grupo en vacunarse será el personal de servicios esenciales (policías, bomberos…). La estrategia de vacunación también piensa en la sostenibilidad de la economía e incluye en este grupo prioritario a todos aquellos que no pueden teletrabajar como los taxistas, los repartidores o los camareros, por ejemplo.

Los expertos que han asesorado al Gobierno para elaborar su estrategia se han basado en criterios éticos de proteger a los vulnerables y a los que ponen en riesgo su vida. El plan de vacunación intenta compensar, de alguna manera, lo que sucedió en la primera oleada de la pandemia, cuando hubo que practicar una medicina de catástrofe y salvar a los que más opciones tenían. Solo en las residencias fallecieron más de 20.200 ancianos en el primer embate de la infección. Se ha optado por un criterio en el que prima la ética y no es utilitarista. Aunque no se olvida la economía, por eso también tendrán preferencia las personas que no puedan teletrabajar.

Los grupos detallados no son los únicos. Hay hasta 15 grupos más que definirán la prioridad en la vacunación hasta llegar por completo a toda la población española. La vacuna será gratuita y en principio voluntaria, tal y como recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Sanidad Salvador Illa. «Será una vacuna gratuita que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. Vamos a partir de la voluntariedad para la vacunación. «Calculamos que recibiremos 140 millones de dosis, para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. Obviamente, más de la población que tenemos en nuestro país», explicó.

El Gobierno cuenta con vacunar al 70 por ciento de la población , la proporción necesaria para adquirir una «inmunidad de rebaño». Solo entonces dejaría de circular el coronavirus. El objetivo es que la población española esté vacunada en los seis primeros meses del próximo año.

La estrategia con la que el Gobierno afrontará la mayor campaña de vacunación de España se desmenuza a lo largo de un documento de un centenar de páginas.