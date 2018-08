REPRODUCCIÓN ASISTIDA El análisis genético de los embriones no aumenta las posibilidades de tener un bebé El mayor estudio realizado hasta la fecha sí demuestra que la biopsia reduce la tasa de aborto de las parejas infértiles y el tratamiento es más eficaz cuando se transfiere un único embrión

Biopsiar o no biopsiar al embrión. Ese es el dilema al que se enfrentan muchas parejas que se someten a un tratamiento de infertilidad. La biopsia embrionaria o diagnóstico genético preimplantacional permite detectar alteraciones genéticas y cromosómicas de los embriones antes de ser implantados al útero, lo que permite descartar aquellos alterados y portadores de enfermedades hereditarias. Se hace en el tercer día de vida del embrión y consiste en la extracción de una de sus células para analizarla y conocer su cariotipo. Pero este tratamiento es invasivo para el embrión y conlleva un coste añadido que se suma a un proceso ya caro, por lo que algunas parejas optan por no hacer la prueba.

Ahora un estudio, el mayor publicado hasta la fecha, muestra que hacer este análisis no mejora las posibilidades de ser padre. El ensayo clínico, publicado en la revista «Human Reproduction» confirma lo que ya estaban viendo los centros que se dedican a reproducción asistida. El diagnóstico genético no mejora las opciones de tener un bebé. Las tasas de nacimientos son similares con y sin diagnóstico genético. Un año después y cumplido el primer ciclo, un 24% de parejas con biopsia fueron padres, el mismo resultado que los que no lo hicieron.

El estudio se realizó con 396 mujeres de entre 36 y 40 años, una edad avanzada para ser madres. Es también un grupo de pacientes que probablemente se beneficiaría del cribado cromosómico. Las mujeres fueron tratadas en nueve centros de siete países.

Mayor eficacia

En el ensayo sí se vieron diferencias entre los dos grupos, en cuanto a la tasa de aborto espontáneo. Hubo menos abortos en las mujeres a las que implantaron los mejores embriones, una vez analizados genéticamente. Y la eficacia fue mejor, implantando un solo embrión para evitar un nacimiento gemelar. Los autores insisten en que queda por ver si este doble beneficio -menos aborto y más eficacia- es suficiente para compensar el sobrecoste de los tratamientos y los riesgos de realizar un procedimiento invasivosobre todo cuando hay pocos óvulos para fecundar.

Karen Sermon, investigador principal del estudio y responsable de investigación de Reproducción en la Universidad Vrije de Bruselas, no ve beneficios en ofertar este análisis cuando se recuperan pocos óvulos.

Embriones anómalos por envejecimiento

En cambio, Antonio Requena, director general médico de IVI, no duda de las ventajas del análisis genético embrionario. «Si en el futuro bajara el precio, ninguna mujer, a cualquier edad, dudaría hacerlo. Nosotros lo recomendamos ahora a partir de los 38 años», dice.

Según estudios realizados en este centro especializado en fertilidad, en la mejor de las situaciones, es decir, en embriones procedentes de donantes jóvenes y sanos, casi la mitad presentan anomalías cromosómicas. Pero el porcentaje de embriones anómalos va aumentado con la edad de la mujer, de forma que el 78% de los embriones de las pacientes de 40 años ya están alterados. En definitiva, gran parte de estos embriones o no dan lugar a un embarazo o bien dan lugar a un aborto espontáneo. «Solo por esto ya compensaría hacer el tratamiento», explica Requena.

El análisis supone un coste añadido de unos 2.000 euros, «pero el proceso se abaratará con el tiempo», aventura este especialista. Los centros especializados en reproducción también están buscando alternativas menos invasivas para el embrión, como por ejemplo el análisis del líquido en el que se cultivan los óvulos fecundados. «El estudio del líquido bastaría y no sería necesario biopsiar el embrión. No es futuro, la técnica ya está aquí».