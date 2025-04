Las altas temperaturas hacen arder varios países mediterráneos

No solo la pandemia ocupa los pensamientos de las autoridades de los países mediterráneos. Las altas temperaturas no dan tregua , hasta el punto de provocar varios incendios en los últimos días en algunos de los países mediterráneos, como Italia, Grecia o Turquía . Las fuertes rachas de viento, además, no están ayudando a su extinción.

Desde el pasado miércoles, Turquía sufre uno de los peores incendios de la última década , con casi 95.000 hectáreas quemadas este año, cuando la media entre 2008 y 2020 en esta época era de 13.516 hectáreas, según los datos oficiales. Los fuegos han dejado por el momento seis fallecidos. Además, más de 330 personas necesitaron atención médica. Según datos de la Unión Europea, el país ha tenido que enfrentarse a 133 incendios en lo que va de año.

Ayuda de otros países

El ministro de Agricultura y Bosques turco, Bekir Pakdemirli, aseguró ayer que 107 de los 112 incendios declarados en los últimos días estaban ya bajo control, pero las llamas siguen ardiendo en las turísticas regiones de Antalya y Mugla con unas temperaturas que continúan altas, alrededor de los 40 grados. La falta de previsión, además, obligó al país a aceptar la ayuda de Azerbayán, Irán, Rusia y Ucrania para sofocar los fuegos, que llevaron a la evacuación de cientos de residentes de las zonas que arden.

En Italia, el primer ministro, Mario Draghi , declaró ayer el estado de movilización nacional para poder enviar equipos de rescate a la región de Sicilia, donde en los últimos días se han registrado fuertes incendios como consecuencia de la ola de calor que vive el país, con temperaturas de hasta 40 grados en algunas zonas. El servicio de Bomberos confirmó que Italia sufrió más de 800 fuegos durante el fin de semana, principalmente en el sur. «En las últimas 24 horas los bomberos efectuaron más de 800 intervenciones: 250 en Sicilia, 130 en Apulia y Calabria, 90 en Lacio y 70 en Campania. El trabajo de los equipos continúa en Catania, Palermo y la zona de Siracusa», publicaron a través de la red social Twitter.

Mientras el Departamento de Protección Civil trabaja para coordinar el envío de voluntarios que trabajarán en las labores de extinción de los incendios. Según informó el diario ‘La Reppublica’, el presidente siciliano, Nello Musumeci, ha convocado una cumbre para hoy en la que se abordarán las condiciones de seguridad, así como la posibilidad de adoptar nuevas medidas.

Plan de emergencia

Tampoco Grecia ha podido escapar de las altas temperaturas sin lamentos. Al menos 16 personas fueron hospitalizadas en la península griega del Peloponeso por la ola de calor -que dejará hoy hasta 46 grados- mientras los bomberos continúan trabajando en la extinción de los numerosos incendios surgidos en las últimas horas, que obligaron a activar el plan nacional de emergencia.

El más grave ocurrió en el norte del Peloponeso, donde varias casas fueron destruidas en la región de Ziria y hubo que evacuar un campamento de tiendas de campaña para niños. Casi 100 bomberos asistidos por cinco camiones cisterna y dos helicópteros participaron en las labores de extinción, que llevaron también a la evacuación de residentes en Lampiri, Kamares, Ziria y Ano Ziria.

Los meteorólogos avisaron ayer de que el riesgo sigue, pues las temperaturas no bajarán de los 30 grado s por las noches esta semana.