Alex Fernández, 31 años, fundador de Bitbase: «El bitcoin es la próxima forma que tendrá el dinero»

-Oye, Alex, que dicen que por ser joven eres pobre, víctima e idiota.

-Al contrario, me siento con oportunidades, con ímpetu, con capacidad, con tiempo de reacción cuando me equivoco, y con una fuerza que dentro de 15 años no la tendré.

-También dicen que sois la primera generación que viviréis peor que vuestros padres.

-No me jodas, tío. Estamos acostumbrados a un tipo de vida que no es todavía la que nos hemos ganado, pero seguro que no es más difícil de la que tuvieron nuestros padres a nuestra edad. Lo que es cierto es que hoy, en general, la sociedad está más aplatanada.

-Pero no podrás comprar el piso que ellos pudieron comprar a tu edad.

-En las mejores calles de Barcelona y Madrid, tal vez no. Pero en Cerdañola o en L’Hospitalet se puede vivir muy dignamente y el tipo de interés de la hipoteca es hoy mucho más interesante que hace 15 ó 20 años.

-¿Cuándo te diste cuenta de que eras raro?

-Supongo que cuando estudiaba y trabajaba. Si sólo estudiaba sentía que perdía el tiempo.

-Joaquín Castellví dice que lo importante para que te vaya bien es no haber estudiado nada, tener intuición y un cierto sentido de la anticipación.

-Para mí trabajar ha sido el gran diferenciador. Si sólo estudias, acabas estancado. La sobreinformación teórica conduce a la frustración cuando te encuentras con una realidad imperfecta y marrullera.

-Es que yo creo que estudiar es sólo para médicos y arquitectos.

-Hay que tener unos conocimientos siempre. Hay empresarios buenísimos de la generación de mis padres que a veces pienso: «Si hubieras estudiado serías un genio».

-O el conserje.

-Es lo mismo que pasa con el inglés.

-Saber idiomas es de secretarias.

-Saber idiomas y haber estudiado algo, ayuda.

-A las escorts, seguro, para dar conversación durante la cena si de repente el cliente es ruso.

-Hombre.

-¿Qué ha estudiado Amancio Ortega? ¿Sabe inglés? ¿Y Juan Roig? ¿Y Joaquín Castellví? Mi abuela se entendía con señas y caviar con Elle Macpherson, y eran muy amigas. Seamos serios, por el amor de Dios. A ver, esto que traes del bitcoin, ¿qué es?

-El bitcoin es la próxima forma que tendrá el dinero.

-Now we are talking.

-Tiene una diferencia fundamental respecto del dinero que hoy conocemos. Hay un número limitado de bitcoins. No se puede devaluar porque nadie podrá imprimir más bitcoins cuando tenga problemas. A largo plazo aumentará siempre de precio, por la escasez.

-Rompe el sistema internacional.

-Rompe fronteras, tiene un valor mundial, trazabilidad en todos los movimientos. No hay opacidad. Eres dueño de tu propio dinero, no como ahora que si el banco quiebra engulle lo que tenías.

-5-10 años.

-Ahora todavía es muy volátil, pero en 5-10 años será la forma más inteligente del dinero.

-Criptomoneda.

-Es el nombre genérico.

-Bitcoin.

-Es la criptomoneda de oro, la número uno.

-Magnitud.

-El bitcoin ya ha superado la capitalización de mercado de la mayoría de empresas del mundo. 800.000.000. Sólo en bitcoins hay esto.

-Pero.

-No es un activo a corto plazo.

-¿Por qué sube y baja tanto?

-Por la oferta y la demanda, pero a largo plazo siempre subirá.

-Cambio.

-1.000 euros son 0,025 bitcoins.

-Tan bien que íbamos.

-1 bitcoin tiene 100 millones de shatoshis, que son como los céntimos.

-¿Pero tú lo que me estás diciendo es que en 10 años iremos con bitcoins por la calle?

-No, será como el oro, el valor de reserva, no la moneda del día a día.

-¿Y tú qué haces?

-Mi empresa se dedica a facilitar la entrada a este mundo. En 2017 quise comprar bitcoins y me di cuenta de que costaba mucho, que nadie me ofrecía una información concisa y creíble.

-¿Y qué hiciste?

-Pues un poco lo contrario de lo que se hace ahora, que todo se digitaliza. Creé un ‘phygital exchange’ de criptomonedas, es decir, unos espacios físicos para ayudar a la gente a entender lo que es un bitcoin y cómo y por qué tiene que comprar.

-Estructura.

-Ahora tenemos 40 cajeros, 20 tiendas y 50 trabajadores.

-Los negocios son ahora digitales.

-Sí, pero las cosas importantes necesitan siempre un espacio físico.

-También has creado tu propia criptomoneda. ¿De qué sirve?

-Es como una tarjeta de fidelidad de El Corte Inglés. Dentro del ecosistema de nuestra empresa, tendrás muchas facilidades.

-Pero si cada cual tiene su propia moneda ya no es un valor mundial.

-Japón tiene su criptomoneda, y Europa la está creando. Habrá muchas, muchísimas. Está bien. Lo importante es la ‘blockharing’, la red por la que circulan las criptomonedas y que fija su valor. Es la red de validación de las criptomonedas, que ya hay más de 10.000 en todo el mundo.

-¿Es serio invertir en bitcions?

-Invierte un 5-10% de lo que ganes. Un dinero que no necesites.

-Oye es que yo lo necesito absolutamente todo. ¿No te has enterado de que Roberto Ruiz ha abierto en Marbella?

-Yo sólo digo un 5-10%. Lo inviertes. No lo toques. Ni siquiera pienses demasiado en que lo tienes.

-¿Por qué?

-Porque tiene un altísimo riesgo, una gran volatilidad a día de hoy. Puede estar bajando durante un año entero. Pero en 10 años será la referencia indiscutible y merece la pena, créeme, que empieces a invertir ahora.

-Bitcoin y democracia.

-En la medida que la ‘blockharing’ es infranqueable y rastreable, la transparencia será total. Podrás ver el recorrido exacto del dinero de los presupuestos del Estado, o de la fabricación de tu comida.

-Será un sistema informático muy complejo.

-Sí, pero aunque no lo entiendas, lo usarás.

-Bueno, entonces perfecto, es como el matrimonio.

