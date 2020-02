Alerta sanitaria en Bélgica al morir una mujer tras beber un sorbo de vino que contenía éxtasis y MDA Es un sistema usado por los traficantes para ocultar las drogas. Las autoridades advierten del riesgo a los consumidores

Ocurrió a finales de año pero la Fiscalía de Antwerd (Bélgica) lo ha hecho público ahora para alertar a los consumidores ante la gravedad del caso. La tragedia se produjo tras la muerte de una mujer de 41 años en la localidad de Puurs tras beber un sorbo de vino. No continuó con su copa, ya que percibió un «sabor raro» y vació el contenido de la botella. Poco después se sintió mal y tras ser trasladada a un centro sanitario, entró en coma y falleció cinco días después. La autopsia reveló que murió por sobredosis, ya que detectó cantidades importantes de éxtasis y MDA y ella no era consumidora de drogas. Así lo informan The Guardian y The Brussels Times.

La fiscalía ha dado a conocer este suceso para que la población esté atenta a las botellas de red merlot cabernet sauvignon producidas en 2016 y las de de la marca Black & Bianco. Si no llevan el corcho negro ni la lámina metálica no deben comprarlas ni abrirlas ya que han sido manipuladas. En ese caso, deben dar de inmediato la voz de alerta a la Policía. Así lo ha relatado un portavoz del Ministerio Público belga.

La botella original tiene un corcho negro con el logo de Black & Bianco y la de la víctima tenía un corcho diferente, dijo el fiscal.

Ocultar drogas en botellas de vino es un sistema empleado por los narcotraficantes para transportarlas. No sé sabe cómo pudo llegar al mercado y, por el momento, solo hay constancia de un solo caso. No obstante, las autoridades han emitido la alerta para que los consumidores conozcan el riesgo y denuncien el caso ante cualquier sospecha.