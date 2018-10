Alerta por meningitis en un club de techno-sexo de Berlín Los síntomas pueden confundirse facilmente con los efectos de la resaca

ROSALÍA SÁNCHEZ

Berlín Actualizado: 04/10/2018 03:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las autoridades sanitarias de Berlín han realizado una llamada a acudir urgentemente a cualquier hospital de la capital alemana a todas las personas que el pasado fin de semana pasaron por la famosa discoteca Kit-Kat Club. Tras confirmar que uno de los asistentes a la última fiesta Kit-Kat se contagió allí de meningitis bacteriana, aconsejan revisiones y tratamientos preventivos para evitar una enfermedad que puede resultar mortal en el transcurso de pocas horas y cuyos síntomas fácilmente pueden confundirse con los efectos de la resaca. «Comuníquense con su médico de cabecera o acudan al servicio de urgencias de cualquier centro médico», dice el aviso, «especialmente si sufre dolores de cabeza intensos, escalofríos, mareos o rigidez en el cuello».

El Kit-Kat Club (https://www.facebook.com/pages/Kit-Kat-Club-Berlin/189514614485766) fue inaugurado en 1994 por Simon Tahur, una estrella porno austriaca, como discoteca que unía la música techo y el intercambio sexual abierto en las pistas de baile. El código de vestuario exige dejar en el guardarropa de la entrada buena parte de lo que se lleva puesto y una estética provocadora, antes de acceder a sus dos pistas, numerosos pasadizos, sala oscura y zona de relax postcoito.

El contacto sexual entre desconocidos de todos los géneros forma parte habitual de la noche Kit-Kat y se presta especialmente al contagio de la meningitis, que se transmite a través de fluidos de la boca y garganta. Concretamente el pasado fin de semana celebraba una fiesta de temática fetichista denominada «Carnaval Bizarro».

Visitas de turistas

El personal del club, según han informado sus propietarios, no presenta síntomas de contagio, pero aun así está siendo tratado con antibióticos como medida preventiva. El infectado ya identificado es un hombre cuya identidad no se ha dado a conocer, que ha declarado haber mantenido relaciones sexuales con varias personas durante la fiesta. Se trata de una infección de meningitis meningocócica cuyos meningococos pertenecen a los grupos A, C Y y W135.

Dado que el citado club es visitado por numerosos turistas, las autoridades sanitarias amplían su alerta a los medios internacionales. Alemania celebra esta semana el Día de la Unidad Alemana y se trata de fechas en las que la capital recibe más visitantes de lo acostumbrado. Ayer, 4 de octubre se registraron en la ciudad, según cifras oficiales, más de un millón de turistas.